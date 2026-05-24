«Полісся» вперше в історії нагороджене бронзовими медалями Прем'єр-ліги

Антон Федорців
Антон Федорців
Нагородження «поліських вовків» прем'єрними медалями
фото: «Главком»
Третя команда елітного дивізіону розділила свято з уболівальниками

Житомирське «Полісся» отримало бронзові нагороди за підсумками сезону 2025/26 української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє кореспондент «Главкома» з місця події.

Після перемоги над львівським «Рухом» (2:0) на «поліських вовків» чекала церемонія нагородження. На домашньому газоні житомирян швидко змонтували сцену, на яку піднялися головні герої медального сезону команди. Окремо відзначили оборонця Едуарда Сарапія, якого визнали найкращим гравцем команди в сезоні.

Окремо представники Полісся наголосили, що бронзову нагороду отримає і перший віцепрезидент клубу Олександр Усик. Президент житомирян Геннадій Буткевич підкреслив, що виконав обіцянку привезти донецький Шахтар і київське Динамо. Більше того, обидва гранди були переможені в Житомирі. Тепер же функціонер пообіцяв – у майбутньому тут будуть биті європейські топи.

Перші в історії нагороди «Полісся» здобуло в третій сезон виступів у Прем'єр-лізі. Досі найкращим результатом житомирян було четверте місце. Його «поліські вовки» посіли торік.

Бронзовий сезон для «Полісся» – це історія про команду, яка цього року нав'язала боротьбу грандам УПЛ і перетворила Житомир на одну з найгарячіших футбольних точок сезону. Клуб вийшов до єврокубків.

До слова, черкаський ЛНЗ виграв срібні медалі Прем'єр-ліги. У фінальному турі «насінники» здобули мінімальну перемогу над київською «Оболонню». Єдиний гол оформив півзахисник Микитишин.

Нагадаємо, київське «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.

