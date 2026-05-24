Стадіон «Динамо» був пошкоджений внаслідок нічної атаки по Києву

glavcom.ua
фото: Insider
О 13.00 на стадіоні столичного клубу має пройти матч 30-го туру УПЛ «Динамо» – «Кудрівка»

«Динамо» зіграє матч 30-го туру УПЛ проти «Кудрівки», незважаючи на пошкодження стадіону ім. В. Лобановського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Трибуну.

«Динамо» у своєму телеграм-каналі зробило репост фото пошкодженого стадіону ім. В. Лобановського.

Сьогодні, 24 травня 2026 року, вночі росіяни атакували Київ та Україну БПЛА та ракетами.

О 13.00 на стадіоні має пройти матч 30-го туру УПЛ «Динамо» – «Кудрівка». У київському клубі повідомили, що гра відбудеться.

Як відомо, у ніч на 24 травня Росія завдала масованого удару по Києву балістичними ракетами та ударними безпілотниками – пошкодження зафіксовано в усіх районах міста.

Внаслідок атаки загинув мешканець Шевченківського району – він перебував у 9-поверховому житловому будинку, куди влучив ворожий снаряд.

Серед постраждалих – 15-річний підліток. 

