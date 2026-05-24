Стадіон «Динамо» був пошкоджений внаслідок нічної атаки по Києву
«Динамо» зіграє матч 30-го туру УПЛ проти «Кудрівки», незважаючи на пошкодження стадіону ім. В. Лобановського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Трибуну.
«Динамо» у своєму телеграм-каналі зробило репост фото пошкодженого стадіону ім. В. Лобановського.
Сьогодні, 24 травня 2026 року, вночі росіяни атакували Київ та Україну БПЛА та ракетами.
О 13.00 на стадіоні має пройти матч 30-го туру УПЛ «Динамо» – «Кудрівка». У київському клубі повідомили, що гра відбудеться.
Як відомо, у ніч на 24 травня Росія завдала масованого удару по Києву балістичними ракетами та ударними безпілотниками – пошкодження зафіксовано в усіх районах міста.
Внаслідок атаки загинув мешканець Шевченківського району – він перебував у 9-поверховому житловому будинку, куди влучив ворожий снаряд.
Серед постраждалих – 15-річний підліток.
