Ребров запросив у «Панатінаїкоса» неймовірну зарплату – джерело

Сергій Ребров хоче отримати на свій тренерський штаб в «Панатінаїкосі» 2,2 млн євро за сезон

Український фахівець планує узгодити контракт з грецьким клубом до кінця травня

Колишній наставник збірної України Сергій Ребров залишається одним із основних претендентів на посаду головного тренера грецького «Панатінаїкоса». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на грецькі ЗМІ.

Що відомо про переговори Реброва з «Панатінаїкосом»

Український тренер вже провів дві зустрічі із керівництвом клубу. Перша відбулася в Іспанії, друга – в Афінах. На них Ребров запросив трирічний контракт із зарплатою 2,2 млн євро за сезон на свій тренерський штаб. Також він встановив дедлайн для ухвалення рішення – до кінця травня.

Крім Реброва, «Панатінаїкос» контактує ще двома відомими тренерами, які претендують на посаду – Бруно Женезьо та Лораном Бланом.

З жовтня минулого року клуб з Афін очолює 66-річний Рафаель Бенітес, який близький до відходу з клубу після завершення сезону. Наразі «Панатінаїкос» посідає 4-е місце в «Чемпіонській» групі грецької Суперліги.

Сергія Ребров звільнили з посади головного тренера збірної України у квітні. Він очолював «синьо-жовтих» з 2023 року. Тренер не зміг вивести команду на Чемпіонат світу 2026 – у нього діяла угода до 30 липня 2026 року. При цьому Ребров продовжує бути частиною Української асоціації футболу в ролі віце-президента та члена Виконкому.

Раніше була інформація, що Ребров може продовжити кар'єру в чемпіонаті Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), очоливши клуб «Аль-Вахда».

Нагадаємо, колишній тренер збірної з футболу Сергій Ребров вніс 30 мільйонів гривень для застави за колишнього голову Офісу президента України Андрія Єрмака, якого підозрюють в корупції. Через можливі зв'язки ексглави ОП зі справою Міндіча його було відправлено у відставку в листопаді 2025 року.

Реброва і Єрмака пов'язують родинні зв'язки. ЗМІ інформували, що саме Єрмак просував кандидатуру Реброва на посаду тренера збірної України перед його призначенням.