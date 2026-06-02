Колишній тренер Коноплянки працевлаштувався в Італії

Антон Федорців
Доменіко Тедеско нарешті попрацює на батьківщині
фото: ФК «Фенербахче»
Любитель російських рублів закрив одну з вакантних посад у Серії A

Італійська «Болонья» призначила Доменіко Тедеско керманичем команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Молодий фахівець підписав із «россоблу» контракт на два роки. Сторони передбачили опцію продовження співпраці ще на один. Уродженець Калабрії замінив на посаді Вінченцо Італьяно, який провів на «Ренато Даль'Ара» два сезони.

Тедеско залишався без роботи з квітня. Тоді його звільнило керівництво стамбульського «Фенербахче». З турецьким грандом італонімець не пропрацював навіть повний сезон.

Чим відомий Доменіко Тедеско

Уродженець містечка Россано, в ранньому дитинстві переїхав із батьками до Німеччини. Ігрова кар'єра обмежилася аматорським рівнем у скромному клубі «Айгвальд», де невдовзі почав працювати з дітьми.

У 2008 році приєднався до структури «Штутгарта». Працював асистентом тренера в юнацьких командах, а в 2013-му самостійно очолив колектив U-17. Згодом працював із командами U-17 та U-19 «Гоффенгайма».

Перший самостійний досвід на дорослому рівні – «Ерцгебірге» з Ауе в сезоні 2016/17. Його робота вразила керівництво «Шальке» з Гельзенкірхена, тож влітку 2017 року очолив «кобальтових» із українцем Євгеном Коноплянкою у складі. У дебютній кампанії зробив «Шальке» віцечемпіоном Німеччини.

Пізніше також тренував московський «Спартак», РБ «Лейпциг» і збірну Бельгії. Став чемпіоном Росії, виграв Кубок Німеччини та Суперкубок Туреччини відповідно.

«Болонья» у сезоні 2025/26

«Россоблу» в цій кампанії змагалися на кількох фронтах. У чемпіонаті Італії під керівництвом Італьяно команда фінішувала на восьмій сходинці (56 очок) та залишилися без єврокубків на новий сезон.

«Болонья» також програла фінал Суперкубка Італії «Наполі» (0:2). Натомість у чвертьфіналі Кубка Італії «россоблу» поступилися римському «Лаціо» (1:1, пенальті – 1:4). Окрім того, команда дійшла до 1/4 фіналу Ліги Європи – поразка від бірмінгемської «Астон Вілли» (1:3, 0:4).

До слова, функціонер «Мілана» Златан Ібрагімовіч лобіює призначення Хаві Ернандеса. Напередодні «россонері» звільнили Аллегрі. Вакантними також стали посади виконавчого, спортивного та технічного директорів.

Нагадаємо, керманич «Інтера» Крістіан Ківу повторив два досягнення Жозе Моурінью. Румун став п'ятим тренером на чолі «нерадзуррі» зі Скудетто в дебютному сезоні. Також він став першим іноземцем із 2010 року з титулом Серії A.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Серія А Доменіко Тедеско ФК «Болонья»

Міжнародна федерація фехтування зняла усі обмеження з росіян та білорусів
Французький гранд опинився під ризиком дискваліфікації з єврокубків
Узбекистан оприлюднив заявку на дебютному для себе Чемпіонаті світу з футболу
Прихильниця Путіна стане суперницею Костюк у півфіналі «Ролан Гаррос»
Колишній тренер Коноплянки працевлаштувався в Італії
Поліція Канади вилучила партію підробленої футбольної форми на $2,5 млн
