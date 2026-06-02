Прихильниця Путіна стане суперницею Костюк у півфіналі «Ролан Гаррос»

Андрєєва лайкала пост з привітанням Путіна з днем народження

Стала відома суперниця Марти Костюк у півфіналі «Ролан Гаррос».

За вихід до фіналу другого Мейджора в сезоні Марта зіграє проти скандальної росіянки Мірри Андрєєвої.

Варто зазначити, що Андрєєва була помічена в підтримці диктатора Володимира Путіна в соцмережах. Зокрема, Андрєєва лайкала пост з привітанням Путіна з днем народження.

Russian tennis player Mirra Andreeva liked post with Putin pic.twitter.com/37UefOTiwv — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) June 5, 2024

Як повідомлялося, Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Костюк сьогодні, 2 червня, у 1/4 фіналі «Ролан Гаррос» перемогла Еліну Світоліну та стала третьою українкою у півфіналі жіночих Грендслемів.

Досі діставатися 1/2-ї на мейджорах вдавалося двом тенісисткам – це робили Еліна Світоліна та Даяна Ястремська. Світоліна поступалася на цій стадії на Вімблдоні (2011, 2023), US Open (2019) та Australian Open (2026). Ястремська зазнала поразки в єдиному матчі цього раунду на Australian Open 2024.

У разі перемоги Костюк над Андрєєвою Марта стане першою фіналісткою жіночих Грендслемів в історії українського тенісу.

Нагадаємо, раніше Костюк пробилася до 1/4 фіналу «Ролан Гаррос», сенсаційно обігравши третю ракетку світу Ігу Свьонтек.