Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Прихильниця Путіна стане суперницею Костюк у півфіналі «Ролан Гаррос»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Прихильниця Путіна стане суперницею Костюк у півфіналі «Ролан Гаррос»
Андрєєва лайкала пост з привітанням Путіна з днем народження
джерело: BTU
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Росіянка Андрєєва була помічена в підтримці диктатора Володимира Путіна в соцмережах

Стала відома суперниця Марти Костюк у півфіналі «Ролан Гаррос». Про це повідомляє «Главком».

За вихід до фіналу другого Мейджора в сезоні Марта зіграє проти скандальної росіянки Мірри Андрєєвої.

Варто зазначити, що Андрєєва була помічена в підтримці диктатора Володимира Путіна в соцмережах. Зокрема, Андрєєва лайкала пост з привітанням Путіна з днем народження.

Як повідомлялося, Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Костюк сьогодні, 2 червня, у 1/4 фіналі «Ролан Гаррос» перемогла Еліну Світоліну та стала третьою українкою у півфіналі жіночих Грендслемів.

Досі діставатися 1/2-ї на мейджорах вдавалося двом тенісисткам – це робили Еліна Світоліна та Даяна Ястремська. Світоліна поступалася на цій стадії на Вімблдоні (2011, 2023), US Open (2019) та Australian Open (2026). Ястремська зазнала поразки в єдиному матчі цього раунду на Australian Open 2024.

У разі перемоги Костюк над Андрєєвою Марта стане першою фіналісткою жіночих Грендслемів в історії українського тенісу.

Нагадаємо, раніше Костюк пробилася до 1/4 фіналу «Ролан Гаррос», сенсаційно обігравши третю ракетку світу Ігу Свьонтек.

Читайте також:

Теги: теніс Марта Костюк Ролан Гаррос

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ангеліна Калініна програла на старті «Ролан Гаррос» Діан Паррі з Франції
Калініна прикро програла і залишає «Ролан Гаррос» після першого раунду
26 травня, 21:05
Ціньвень Чжень невдало виступає під час свого повернення до туру після складної травми
Олімпійська чемпіонка розплакалася після свого вильоту з «Ролан Гарросу»
25 травня, 23:22
Даяна Ястремська не змогла здолати стартове коло
Ястремська першою з українок покинула «Ролан Гаррос»
25 травня, 13:55
Калініна провела свій п'ятий фінал у сезоні
Калініна поступилася у фіналі турніру WTA250 у Рабаті
23 травня, 16:06
Віталій Сачко знову не зумів пробитися в основну сітку «Ролан Гаррос»
Сачко програв у півфіналі кваліфікації «Ролан Гаррос»
20 травня, 16:10
Сорана Кирстя неодноразово наближалася до двадцятки найсильніших, але вперше змогла увійти туди лише зараз
36-річна Кирстя встановила новий віковий рекорд у жіночому тенісі
19 травня, 19:37
Еліна Світоліна вдруге поспіль вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 в Римі
Світоліна впевнено вийшла до чвертьфіналу тисячника в Римі
11 травня, 18:34
Юлія Стародубцева програла у 3-годинному матчі-дограванні на старті турніру WTA 1000 у Римі
Стародубцева програла стартовий матч на турнірі у Римі
7 травня, 15:27
Марта Костюк: Хочу подякувати всім суперницям, з якими я грала, вони підштовхували мене
«Мені знадобилося чимало років для цього». Що сказала Костюк після здобуття найбільшого титулу у кар'єрі
2 травня, 21:15

Новини

Міжнародна федерація фехтування зняла усі обмеження з росіян та білорусів
Міжнародна федерація фехтування зняла усі обмеження з росіян та білорусів
Французький гранд опинився під ризиком дискваліфікації з єврокубків
Французький гранд опинився під ризиком дискваліфікації з єврокубків
Узбекистан оприлюднив заявку на дебютному для себе Чемпіонаті світу з футболу
Узбекистан оприлюднив заявку на дебютному для себе Чемпіонаті світу з футболу
Прихильниця Путіна стане суперницею Костюк у півфіналі «Ролан Гаррос»
Прихильниця Путіна стане суперницею Костюк у півфіналі «Ролан Гаррос»
Колишній тренер Коноплянки працевлаштувався в Італії
Колишній тренер Коноплянки працевлаштувався в Італії
Поліція Канади вилучила партію підробленої футбольної форми на $2,5 млн
Поліція Канади вилучила партію підробленої футбольної форми на $2,5 млн

Новини

Бундестаг розкритикував ультраправих за поїздку до Росії
Сьогодні, 13:57
«Росія вичавлює з себе останні сили». Посол Євросоюзу прокоментувала масований удар по Україні
Сьогодні, 11:56
«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
Вчора, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Вчора, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Вчора, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Вчора, 12:49

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua