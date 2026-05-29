Став відомий склад молодіжної збірної України з футболу на матчі проти США та Японії

На молодіжну збірну України очікує два поєдинки у червні

Україна у словенському місті Рогашка Слотіна проведе поєдинки проти США та Японії

Головний тренер молодіжної збірної України (U-21) з футболу Унаї Мельгоса назвав склад команди, який готуватиметься до двох товариських матчів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

В межах навчально-тренувального збору, який розпочнеться 31 травня, наша команда у словенському місті Рогашка Слотіна проведе два поєдинки проти однолітків з США (5 червня) та Японії (8 червня).

Склад молодіжної збірної України (U-21)

Воротарі: Ілля Попович («Кишварда», Угорщина), Владислав Крапивцов («Жирона», Іспанія), Ілля Волошин («Реал» Мадрид, Іспанія).

Захисники: Олексій Гусєв («Кудрівка»), Сергій Корнійчук («Верес» Рівне), Володимир Вілівальд («Кривбас» Кривий Ріг), Ілля Крупський («Металіст 1925» Харків), Владислав Захарченко, Максим Коробов (обидва – «Динамо» Київ), Владислав Кисіль («Понферрадіна» Понферрада, Іспанія), Віталій Холод («Карпати» Львів).

Півзахисники: Андрій Маткевич («Динамо» Київ), Ярослав Шевченко («Кривбас» Кривий Ріг), Артем Гусол («Колос» Ковалівка), Євгеній Пастух (ЛНЗ Черкаси), Олег Федор («Полісся» Житомир), Тімур Тутєров («Сандерленд», Англія), Іван Варфоломєєв («Лінкольн», Англія), Данило Кревсун («Боруссія» Дортмунд, Німеччина), Антон Царенко («Лехія» Гданськ, Польща), Руслан Видиш («Гент», Бельгія).

Нападники: Олександр Пищур («Дьйор», Угорщина), Вадим Сидун («Епіцентр» Кам’янець-Подільський).

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)