Помер легендарний гравець «Динамо» Володимир Мунтян

Сьогодні, 1 грудня, на 80-му році після тривалої хвороби пішов із життя легендарний гравець «Динамо» Володимир Мунтян. У складі «біло-синіх» він сім разів ставав чемпіоном СРСР, двічі завоював національний Кубок, також став володарем Кубка кубків та Суперкубка УЄФА в 1975 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФК «Динамо» (Київ).

Володимир Мунтян народився 14 вересня 1946 року в Одеській області. Ще навчаючись у школі, він був запрошений в команду «Динамо», у складі якої провів всю кар'єру. На думку фахівців того часу, вважався одним з найкращих півзахисників європейського футболу. Був визнаний найкращим футболістом 1969 року в СРСР (за версією тижневика «Футбол-хокей»). За збірну СРСР в 1968-1976 роках зіграв 49 матчів, забив сім голів. Учасник чемпіонату світу 1970 року.

На 80-му році після тривалої хвороби пішов із життя легендарний гравець «Динамо» Володимир Мунтян фото: вікіпедія

Будучи гравцем, закінчив Інститут фізкультури і юридичний факультет Київського державного університету, потім – аспірантуру факультету міжнародних відносин. У 1980 році став граючим тренером київського СКА, одночасно працюючи в Київському вищому танковому інженерному військовому училищі на кафедрі фізичної підготовки факультету з підготовки іноземних фахівців. Потім Мунтян став головою Київської міської федерації футболу і членом президії Федерації футболу України.

Володимир Мунтян народився 14 вересня 1946 року на Одещині фото: fcdynamo.com

У 1986-1988 роках працював на Мадагаскарі. Тренуючи клуб КОСФАП (Антананаріву), привів його до чемпіонського звання в 1988 році.

У 1992-1994 роках Мунтян був головним тренером молодіжної збірної України. У 1994 році, спільно з Миколою Павловим, виконував обов'язки головного тренера національної збірної України. У 1995-1997 роках тренував збірну Гвінеї, вивівши її в 1998 році у фінальний турнір Кубка Африки. З 1998 по 2005 рік тренував різні клуби України і російську «Аланію». У 2008 році виконував обов'язки головного тренера молодіжної збірної України.

З квітня 2007 року був президентом Асоціації ветеранів футболу України.