Пішов із життя екснардеп від «Свободи»

Леонтій Мартинюк був парламентарем Верховної Ради VII скликання

У ніч на 28 листопада перестало битися серце заступника голови Всеукраїнського об'єднання «Свобода», народного депутата України сьомого скликання Леонтія Мартинюка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову політичної партії ВО «Свобода» Олега Тягнибока.

Леонтію Мартинюку було 54 роки, його життя обірвала важка хвороба. «Наш побратим був відданим патріотом України, націоналістом, митцем, автором символу «Свободи», надзвичайно мудрою і ерудованою людиною. Левко відлетів на небеса після важкої і довготривалої хвороби», – йдеться у дописі політика.

Парастас за Леонтієм Мартинюком відбудеться у суботу, 29 листопада, о 18:00 у капличці храму Володимира і Ольги, у Винниках на вулиці Жупан, 4а. Похорон Леонтія Мартинюка відбудеться 30 листопада о 13:00 від храму Володимира і Ольги, а поховання пройде на новому цвинтарі у Винниках на вулиці Простій.

Леонтій Мартинюк у 2010-2012 роках був депутатом Львівської облради від ВО «Свобода». На парламентських виборах 2012 року обраний народним депутатом України від ВО «Свобода» (№ 11 у списку), працював заступником голови комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності.

