Головна Країна Політика
search button user button menu button

Пішов із життя екснардеп від «Свободи»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Пішов із життя екснардеп від «Свободи»
Мартинюку було 54 роки
фото з відкритих джерел

Леонтій Мартинюк був парламентарем Верховної Ради VII скликання

У ніч на 28 листопада перестало битися серце заступника голови Всеукраїнського об'єднання «Свобода», народного депутата України сьомого скликання Леонтія Мартинюка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову політичної партії ВО «Свобода» Олега Тягнибока.

Леонтію Мартинюку було 54 роки, його життя обірвала важка хвороба. «Наш побратим був відданим патріотом України, націоналістом, митцем, автором символу «Свободи», надзвичайно мудрою і ерудованою людиною. Левко відлетів на небеса після важкої і довготривалої хвороби», – йдеться у дописі політика.

Пішов із життя екснардеп від «Свободи» фото 1

Парастас за Леонтієм Мартинюком відбудеться у суботу, 29 листопада, о 18:00 у капличці храму Володимира і Ольги, у Винниках на вулиці Жупан, 4а. Похорон Леонтія Мартинюка відбудеться 30 листопада о 13:00 від храму Володимира і Ольги, а поховання пройде на новому цвинтарі у Винниках на вулиці Простій.

Леонтій Мартинюк у 2010-2012 роках був депутатом Львівської облради від ВО «Свобода». На парламентських виборах 2012 року обраний народним депутатом України від ВО «Свобода» (№ 11 у списку), працював заступником голови комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності.

Нагадаємо, колишній народний депутат і лідер політичної партії «5.10» Геннадій Балашов помер у віці 64 років.

Читайте також:

Теги: депутат Свобода смерть Олег Тягнибок Львів

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Подарунки від Гончаренка, чайники вчителям і портфелі дітям. Турбота про освіту чи політичний піар?
Подарунки від Гончаренка, чайники вчителям і портфелі дітям. Турбота про освіту чи політичний піар? Партійна каса
Вчора, 12:55
У Верховній Раді жорстко розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо обрання Генпрокурора на конкурсі
У Верховній Раді жорстко розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо обрання Генпрокурора на конкурсі
25 листопада, 20:44
80% мобілізованих тікає з центрів підготовки, і країна нічого не робить, щоб їх повернути
Кількість СЗЧ скоро дорівнюватиме армії: нардеп б'є на сполох через масове дезертирство
15 листопада, 16:58
З 2027 року в Україні запрацює новий орган держконтролю за ліками, медвиробами, косметикою та психотропами
Орган державного контролю в сфері лікарських засобів повинен приносити українцям користь, – нардеп
10 листопада, 19:02
Нардеп поділився зворушливою світлиною
Нардеп Роман Лозинський став батьком
4 листопада, 17:14
Потураєв вважає, що Рада і уряд мають виявити суб'єктність у питанні законопроєкту, який обмежує використання російської мови
«Бажають Україні поразки». Нардеп жорстко висловився про європейських політиків-захисників російської мови
4 листопада, 08:16
Депутат заявив, що малюючи, він бореться зі стресом
У Південній Кореї депутат, що малював горилу під час засідання парламенту, підкорив мережу (відео)
3 листопада, 12:18
Журналісти проаналізували рішення Київради за 5 років каденції і виявила 5 найбільш шкідливих схем
Топ-5 земельних схем, якими послуговується Київрада
3 листопада, 12:00
Микита Потураєв обурений позицією любителів «руського миру» в ЄС
«Постійно скаржаться». Нардеп розповів, як росіяни маніпулюють європейською мовною Хартією
2 листопада, 10:58

Політика

Ексочільник Банкової мав летіти до США на переговори з Віткоффом і зятем Трампа – Axios
Ексочільник Банкової мав летіти до США на переговори з Віткоффом і зятем Трампа – Axios
The Guardian: Звільнення Єрмака було найрозумнішим кроком Зеленського
The Guardian: Звільнення Єрмака було найрозумнішим кроком Зеленського
Пішов із життя екснардеп від «Свободи»
Пішов із життя екснардеп від «Свободи»
Керівник фракції «Слуга народу», який вимагав відставку Єрмака, зробив заяву
Керівник фракції «Слуга народу», який вимагав відставку Єрмака, зробив заяву
Спікер Верховної Ради прокоментував звільнення Єрмака
Спікер Верховної Ради прокоментував звільнення Єрмака
Зеленський доручив СБУ провести перевірки в регіонах і правоохоронній системі
Зеленський доручив СБУ провести перевірки в регіонах і правоохоронній системі

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
Сьогодні, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
Сьогодні, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
Вчора, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Вчора, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua