На війні загинув дзюдоїст з Донеччини Андрій Сіробаба

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
На війні загинув дзюдоїст з Донеччини Андрій Сіробаба
Андрій був багаторазовим переможцем обласних та всеукраїнських змагань зі дзюдо

Життя захисника обірвалося 29 жовтня 2025 року поблизу села Греківка Сватівського району Луганської області

У боях за Україну 29 жовтня 2025 року на Луганщині загинув воїн і спортсмен Андрій Сіробаба – кулеметник Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України, уродженець Слов’янська. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Спортивний комітет України.

Андрію було 23 роки… Він з дитинства займався спортом. По закінченні школи він вступив до Донецького вищого училища олімпійського резерву імені Сергія Бубки. Згодом продовжив навчання у Донбаському державному педагогічному університеті – завершив бакалаврат і вступив до магістратури.

Досягнув звання кандидата у майстри спорту України з дзюдо. Був багаторазовим переможцем обласних та всеукраїнських змагань.

Після початку повномасштабного вторгнення Андрій разом із родиною евакуювався на Полтавщину, де познайомився з Анастасією, також переселенкою з Донеччини. Пара планувала весілля і вже мала обручки, але втрутилася війна...

У червні 2025 року Андрій добровільно вступив до лав Збройних сил України. Служив кулеметником у складі Третьої окремої штурмової бригади, виконував бойові завдання на передовій.

Життя захисника обірвалося 29 жовтня 2025 року поблизу села Греківка Сватівського району Луганської області внаслідок скиду ворожого дрона. За два дні до загибелі Андрій отримав поранення, однак залишився на позиції.

Прощання із Андрієм Сіробабою у полтавському Свято-Успенському соборі
Прощання із Андрієм Сіробабою у полтавському Свято-Успенському соборі
фото: Суспільне Полтава

Нагадаємо, 15 листопада, на 55-му році життя, перестало битися серце колишнього гравця збірної України з футболу Андрія Вікторовича Полуніна.

Трагічна подія сталася після матчу ветеранів у Луцьку, у якому Полунін брав участь.

Андрій Вікторович був відомим футболістом, який виступав у складі «Дніпра», «Кривбаса», «Карпат», «ЦСКА», а також грав у Німеччині за «Нюрнберг», «Санкт-Паулі» та «Рот Вайс».

На його рахунку 9 матчів та 1 забитий м'яч у складі збірної України.

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).

