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    Роналду отримав від ФІФА спеціальну нагороду

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    Кріштіану Роналду отримав приз за найбільшу кількість голів за збірну - Роналду отримав від ФІФА спеціальну нагороду
    Кріштіану Роналду отримав приз за найбільшу кількість голів за збірну
    фото з відкритих джерел

    Нападник збірної Португалії встановив рекорд за кількістю голів за збірну

    Португальський футболіст Кріштіану Роналду став володарем спеціального призу The Best від ФІФА.

    Міжнародна федерація футболу відзначила досягнення Роналду минулого року: він побив світовий рекорд за кількістю голів за збірну. Забивши два м'ячі у ворота Ірландії (2:1) у 4-му турі кваліфікаційного етапу ЧС-2022, Кріштіану з 111 м'ячами випередив екс-форварда збірної Ірану Алі Даєї (109).

    ФІФА також назвала найкращих гравців і тренерів 2021 року.

    Також було оголошено склад символічної футбольної збірної минулого року.

    У нинішньому розіграші англійської Прем'єр-ліги Роналду взяв участь у 16 матчах за «Манчестер Юнайтед», у яких забив вісім голів.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА Кріштіану Роналду
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    Роналду отримав від ФІФА спеціальну нагороду