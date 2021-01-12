Помер видатний дзюдоїст, олімпійський чемпіон Барселони
Давидові Хахалейшвілі було всього 49 років
11 січня в 49-річному віці помер видатний грузинський дзюдоїст, олімпійський чемпіон Барселони-1992 Давид Хахалейшвілі. Про причини смерті грузинські джерела не сповіщають. Разом з тим, є інформація, що торік у листопаді у Давида була діагностовано хвороба серця.
Давид Хахалейшвілі народився 20 грудня 1968 року в Кутаїсі. Дзюдо займався з 1979 року, а вже через три роки почав виступати на всесоюзному рівні.
Досягнення
Олімпійський чемпіон-1992
Двічі срібний призер чемпіонату світу (1991, 1993)
Двічі бронзовий призер чемпіонату світу (1993, 1995)
Триразовий чемпіон Європи (1993 – понад 95 кг і абсолютна категорія; 1996)
Бронзовий призер чемпіонату Європи-1990
Чемпіон Європи-1989 у команді
Бронзовий призер чемпіонату Європи-1996 у команді
Триразовий чемпіон Європи серед юніорів (1988, 1989, 1990)
Дворазовий чемпіон СССР серед юніорів (1987, 1988)
Дворазовий чемпіон світу з самбо (1996, 1997)
На Олімпіаді-1996 в Атланті Давид, який був одним із фаворитів у найважчій категорії, не брав участі через безглузду випадковість: отримавши від офіційних осіб з делегації команди Грузії невірну інформацію про місце зважування перед змаганнями, запізнився на зважування і був дискваліфікований.
Хахалейшвілі тричі брав участь у боях без правил (1995, 1996, 2003): перше змагання виграв, двічі програв, останній раз – технічним нокаутом на другій хвилині. На той момент його вага перевищувала 175 кілограмів.
Син Давида Хахалейшвілі – Ростом, дзюдоїст, срібний призер чемпіонату світу.