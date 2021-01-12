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    Помер видатний дзюдоїст, олімпійський чемпіон Барселони

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    Давид Хахалейшвілі на олімпійському п'єдесталі - Помер видатний дзюдоїст, олімпійський чемпіон Барселони
    Давид Хахалейшвілі на олімпійському п'єдесталі
    Світлина - Olympic.org

    Давидові Хахалейшвілі було всього 49 років

    11 січня в 49-річному віці помер видатний грузинський дзюдоїст, олімпійський чемпіон Барселони-1992 Давид Хахалейшвілі. Про причини смерті грузинські джерела не сповіщають. Разом з тим, є інформація, що торік у листопаді у Давида була діагностовано хвороба серця.

    Давид Хахалейшвілі народився 20 грудня 1968 року в Кутаїсі. Дзюдо займався з 1979 року, а вже через три роки почав виступати на всесоюзному рівні.

    Досягнення

    Олімпійський чемпіон-1992

    Двічі срібний призер чемпіонату світу (1991, 1993)

    Двічі бронзовий призер чемпіонату світу (1993, 1995)

    Триразовий чемпіон Європи (1993 – понад 95 кг і абсолютна категорія; 1996)

    Бронзовий призер чемпіонату Європи-1990

    Чемпіон Європи-1989 у команді

    Бронзовий призер чемпіонату Європи-1996 у команді

    Триразовий чемпіон Європи серед юніорів (1988, 1989, 1990)

    Дворазовий чемпіон СССР серед юніорів (1987, 1988)

    Дворазовий чемпіон світу з самбо (1996, 1997)

    Олімпійський фінал-1992: Давид Хахалейшвілі - Наойя Оґава (Японія)

    На Олімпіаді-1996 в Атланті Давид, який був одним із фаворитів у найважчій категорії, не брав участі через безглузду випадковість: отримавши від офіційних осіб з делегації команди Грузії невірну інформацію про місце зважування перед змаганнями, запізнився на зважування і був дискваліфікований.

    Так виглядав Хахалейшвілі незадовго до смерті
    Так виглядав Хахалейшвілі незадовго до смерті

    Хахалейшвілі тричі брав участь у боях без правил (1995, 1996, 2003): перше змагання виграв, двічі програв, останній раз – технічним нокаутом на другій хвилині. На той момент його вага перевищувала 175 кілограмів.

    Син Давида Хахалейшвілі – Ростом, дзюдоїст, срібний призер чемпіонату світу.

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    Теги: Олімпійські ігри (Олімпіада) дзюдо смерть самбо Давид Хахалейшвілі Наойя Оґава
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