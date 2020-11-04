Помер відомий український футболіст, суддя і функціонер

Петро Кобичик був у футболі все свідоме життя

Петрові Кобичику було 75 років

Сьогодні, 4 листопада, у Чернівцях на 76-му році життя не стало відомого українського футболіста, футбольного рефері і функціонера Петра Кобичика.

Петро Кобичик народився 18 вересня 1945 року в Новограді-Волинському на Житомирщині. Там починав грати в футбол у складі місцевого «Авангарда», за який провів два сезони у 1962-1963 роках і після військової служби у Львові перейшов у команду класу Б чемпіонату СССР (аналог другої ліги) «Буковина» з Чернівців. Ця команда стала для оборонця Кобичика рідною.

За «Буковину» Кобичик провів вісім сезонів (1968-1971, 1975-1978), понад 200 матчів і забив 5 м’ячів. У паузі між двома каденціями в Чернівцях Петро зіграв три сезони в складі івано-франківського «Спартака», з яким у 1972-му вийшов з другої ліги в першу і провів у другому ешелоні совєцького футболу два сезони. Загалом за івано-франківців Кобичик зіграв 105 матчів і забив 5 голів.

Після завершення кар’єри гравця Петро почав судити. У 80-ті роки минулого сторіччя провів у різних лігах чемпіонатів СССР 105 матчів як головний суддя і 66 як лайнсмен.

В часи незалежності Кобичик працював на матчах українського чемпіонату як делегат Федерації футболу України та суддівський спостерігач.

Протягом 1997-2012 років Петро Дмитрович очолював Чернівецьку обласну федерацію футболу.