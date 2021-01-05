Помер відомий закарпатський футболіст та тренер

Сьогодні, 5 січня, на 63-му році життя відійшов у вічність відомий закарпатський футболіст Тіберій Тіберійович Корпонай.

Про його смерть повідомили в Закарпатській асоціації футболу.

Перші футбольні кроки Тіберій Тіберійович зробив у с. Ракошино Мукачівського району.

Також Тіберій Корпонай грав у складі «Говерли» (Ужгород), «Авангарду» (Рівне), «Карпат» (Львів), «Буковини» (Чернівці), «Торпедо» (Луцьк), «Приладист» (Мукачево), «Закарпаття» (Ужгород), «Кремінь» (Кременчуг).

Тіберій Тіберійович тренував команди «Кремінь» (Кременчуг), «Миколаїв», «Карпати» (Мукачево), ДЮСШ Мукачево.

За час тренерської кар'єри Корпонай відзначався надмірною емоційністю, є навіть свідчення очевидців, що в перерві футбольного матчу він побив головного арбітра матчу.

Варто зазначити, що брати Тіберія Корпоная Іван та Адальберт також були відомими футболістами та виступали на професійному рівні. Зокрема, матч Вищої ліги «Креміня» з тернопільською «Нивою» увійшов у історію українського футболу як поєдинок, у якому брали участь троє рідних братів: на футбольному полі зійшлись двоє братів – Адальберт у складі «Кременя» та Іван у складі «Ниви», а ще один брат – Тиберій – керував діями однієї з команд («Кременя») як тренер.