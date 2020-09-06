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    Помста за ляпас: бразильський боєць UFC достроково переміг росіянина

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    Удар у стрибку від Перейри - Помста за ляпас: бразильський боєць UFC достроково переміг росіянина
    Удар у стрибку від Перейри
    Twitter UFC

    Перейра відплатив росіянину за недостойний вчинок, який відбувся на дуелі поглядів

    Російський боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Зелім Імадаєв зазнав поразки від 26-річного представника Бразилії Мішеля Перейри в рамках двобою на турнірі «UFC Fight Night 176», що пройшов в Лас-Вегасі (США).

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    Помста за ляпас: бразильський боєць UFC достроково переміг росіянина
    Помста за ляпас: бразильський боєць UFC достроково переміг росіянина
    Помста за ляпас: бразильський боєць UFC достроково переміг росіянина

    Бій завершився в третьому раунді за 21 секунду до кінця змагального проміжку. Спочатку Перейра схопив обома руками опонента і перекинув його на настил рингу. Після цього бразилець виконав класичний задушливий прийом – рефері зупинив бій.

    Примітно, що під час традиційної дуелі поглядів перед поєдинком Зелім Імадаєв виписав бразильцю Мішелю Перейрі ляпас. Тоді Перейра не став відповідати агресією, але на прес-конференції після бою заявив, що він раніше обіцяв помститися росіянину в бою. Також бразилець заявив, що після такої поразки Імадаєв більше не здійснить подібних вчинків.

    Зазначимо, російський спортсмен провів в UFC три поєдинки, і всі завершилися для нього поразками. Для Перейри це був 36 бій у його кар'єрі в MMA. На його рахунку 24 перемоги і 12 поразок.

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    ММА UFC
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