Помста за ляпас: бразильський боєць UFC достроково переміг росіянина

Перейра відплатив росіянину за недостойний вчинок, який відбувся на дуелі поглядів

Російський боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Зелім Імадаєв зазнав поразки від 26-річного представника Бразилії Мішеля Перейри в рамках двобою на турнірі «UFC Fight Night 176», що пройшов в Лас-Вегасі (США).

Бій завершився в третьому раунді за 21 секунду до кінця змагального проміжку. Спочатку Перейра схопив обома руками опонента і перекинув його на настил рингу. Після цього бразилець виконав класичний задушливий прийом – рефері зупинив бій.

An exclamation point to a stellar night - @UFCPereira, take a bow



