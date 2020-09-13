Трамп відвідає постраждалу від пожеж Каліфорнію



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Наприкінці серпня у Каліфорнії згоріли понад пів мільйона гектарів лісів

«Президент продовжує підтримувати тих, хто бореться з бурхливими лісовими пожежами» – прессекретар Білого дому

Президент США Дональд Трамп 14 вересня відвідає Каліфорнію, та підтвердив готовність Білого дому надавати всіляку підтримку штатам, які постраждали від лісових пожеж. Про це заявив прессекретар Білого дому Джад Дірро, повідомляє «Голос Америки».

«Президент продовжує підтримувати тих, хто бореться з бурхливими лісовими пожежами в рамках проведених на місцях, які підтримуються на рівні штатів і федерального центру операцій з ліквідації надзвичайних ситуацій», – заявив Дірро.

У Білому домі додали, що адміністрація Трампа надає підтримку іншим штатам, які постраждали в цьому році від лісових пожеж – в тому числі, Колорадо, Монтані, Орегон, Юті, Вашингтону і Вайомінг.

Ппрезидент США підписав декларацію про стихійне лихо в Каліфорнії, яке почалося 14 серпня. Відповідно до цієї декларації штату буде надана федеральна допомога.

Як повідомлялося, наприкінці серпня у Каліфорнії згоріли понад пів мільйона гектарів лісів.

Нагадаємо, на півдні американського штату Каліфорнія, неподалік від Лос-Анджелеса, в лісистій місцевості спалахнула потужна пожежа. Під загрозою опинилися 5 тис. будинків громад, що розташовані поблизу постраждалої території.

До слова, у Каліфорнії вигоріло вже майже 900 тисяч гектарів лісів.

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