Українка Олександра Кононова виборола «бронзу» на Паралімпіаді-2026

Олександра Кононова здобула свою п'яту медаль на Паралімпійських іграх

Українська лижниця з Київщини Олександра Кононова здобула бронзову медаль в індивідуальній гонці 20 км у класі стоячи на зимовій Паралімпіади-2026 в Італії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національний паралімпійський комітет.

Для Кононової це вже п'ята медаль на Паралімпійських іграх: в її доробку одна золота, одна срібна та три бронзові медалі.

Виграла 20-кілометрівку Сідні Петерсон зі США. Її час – 47.25,8. Другою була Вільде Нільсен з Норвегії (1 хвилина 13,9 секунди відставання). Результат Кононової – 1 хвилина 17,6 секунди відставання.

Нині Україна має 18 паралімпійських нагород (три золоті, сім срібних, вісім бронзових).

Раніше українська парабіатлоністка Олександра Кононова розповіла, що отримала зауваження від представників Міжнародного паралімпійського комітету через одягнуті на гонку сережки з написом Stop War.

