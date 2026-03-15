Російський футболіст затриманий за підозрою у вбивстві: його батько звинуватив Україну

Секач проведе наступні роки за гратами через «вплив аферистів»

20-річного захисника футбольного клубу «Урал-2» Данііла Секача було затримано в Москві за підозрою у жорстокому вбивстві та пограбуванні. Про це повідомляє «Главком».

Деталі справи

Інцидент стався у квартирі на Строгінському бульварі, де проживала 48-річна місцева підприємиця. Тіло жінки було виявлено з численними ножовими пораненнями. Поруч із загиблою правоохоронці знайшли сейф, зламаний за допомогою болгарки. Злочинця вдалося затримати за «гарячими слідами» в готелі на Звенигородському шосе, приблизно за 14 кілометрів від місця вбивства.

Слідство встановило, що зловмисник діяв за заздалегідь підготовленим сценарієм. Він зателефонував 16-річній доньці загиблої, представившись співробітником поліції, і переконав її відчинити двері нібито для проведення розшукових заходів. Потрапивши до квартири, футболіст відправив дівчину на вулицю «чекати на матір» і наказав не пускати її додому, поки він «працює». У цей час Секач розкрив сейф, де зберігалися великі суми готівки та колекційні монети часів Катерини II. Коли жінка все ж повернулася до квартири, грабіжник напав на неї з ножем.

За попередніми даними, футболіст викрав кілька тисяч доларів та дорогоцінні монети. Повідомляється, що частину награбованого він встиг передати кур’єру до моменту свого затримання. Зараз поліція розшукує цю особу.

Український слід у справі Секача

Футболіст повідомив слідству, що понад місяць перебував під психологічним тиском осіб, які представлялися співробітниками правоохоронних органів. За його словами, куратори залякали його кримінальною відповідальністю та змусили взяти участь у вигаданому «оперативному заході». Як зазначають джерела, перед тим як відправити хлопця на злочин, аферисти навіть провели «онлайн-обшук» у його власній квартирі, щоб перевірити наявність коштів у нього самого, але, нічого не знайшовши, вирішили використати його як виконавця пограбування.

Водночас батько затриманого намагається виправдати сина, стверджуючи, що той діяв під впливом українських телефонних шахраїв, які нібито маніпулювали ним. Таку інформацію він побачив від одного з телеграм-каналів, який зазначив, що ті самі загадкові аферисти, які координували дії Секача, є громадянами України. Вони вийшли на футболіста близько двох місяців тому і за допомогою технік соціальної інженерії повністю підпорядкували його волю. Використовуючи погрози та професійну термінологію спецслужб, вони переконали 20-річного спортсмена, що напад на підприємницю є частиною «державної спецсправи».

Хто такий Секач

Данііл Секач є вихованцем московського «Локомотива». До складу єкатеринбурзького «Урала» він приєднався у січні 2025 року, де виступав за дублюючий склад. Наразі футболіст перебуває під вартою, йому інкримінують вбивство та розбійний напад у складі групи осіб або за попередньою змовою. Футбольний клуб «Урал» поки не надав офіційного коментаря щодо розірвання контракту з гравцем.

Нагадаємо, що дитячий тренер з РФ зібрав з батьків понад $10 тис, а потім програв їх в онлайн-казино.