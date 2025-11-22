Головна Спорт Новини
«Португалія – країна Іуд». Сестра Роналду різко відповіла його критикам

Катя Авейру: Роналду не такий, як ви, він не з того ж тіста, що й ви

Катя Авейру: Проблема в тому, що ви думаєте, що Роналду потрібне схвалення тих, хто ніколи не відходив від свого крісла, клавіатури

Сестра Кріштіану Роналду Катя Авейру різко відреагувала на критику візиту футболіста до Білого дому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на abola.pt

Форвард «Аль-Насра» та збірної Португалії раніше відвідав вечерю у Білому домі, організовану президентом США Дональдом Трампом.

«Це нагадує мені, якщо говорити про релігію, як Христос був зраджений Іудою. Моя країна, на жаль, країна Іуд. Я не узагальнюю, ми нічого не вчимося.

Невипадково ми завоювали стільки територій у нашій історії, а деякі розумники втратили їх. Їх називали розумними та освіченими. Я знаю, що бути іншим страшно, але, чорт забирай, ви повинні були до цього звикнути, заради всього святого.

Роналду не такий, як ви, він не з того ж тіста, що й ви. Саме тому він і опинився там, де він є. Думаєте, все з неба впало? Він дістався вершини тільки тому, що він інший. До вершини світу, зауважте, світу. Але потім ви приходите зі своїми твердими переконаннями.

Тож будьте обережні, кажучи, що його візит до Білого дому – проблема. Проблема в тому, що ви вірите, що це впливає на його життя. Проблема в тому, що ви думаєте, що Роналду потрібне схвалення тих, хто ніколи не відходив від свого крісла, клавіатури, студії. Проблема у тому, що ви живете ілюзіями», – заявила Катя Авейру.

40-річний Роналду є п'ятиразовим переможцем Ліги чемпіонів, чемпіоном Європи, дворазовим переможцем Ліги націй, найкращим бомбардиром в історії національних збірних, чемпіонатів Європи, Ліги чемпіонів та клубних чемпіонатів світу.

У грудні 2022 року він перейшов до «Аль-Насру».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пожартував, що досяг більшої поваги з боку свого молодшого сина Беррона, познайомивши його з легендарним нападником Кріштіану Роналду

«Знаєте, мій син – великий шанувальник Роналду», – заявив Трамп, виступаючи у вівторок, 18 листопада, на урочистій вечері з нагоди візиту до США наслідного принца та прем'єр-міністра Саудівської Аравії Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, на якій був присутній португальський форвард.

«Беррон зустрівся з ним. Я думаю, що після того, як я представив вас, він став дещо більше поважати свого батька», – звернувся Трамп до Роналду під сміх присутніх.

На вечері також були присутні президент ФІФА Джанні Інфантіно та американський мільярдер Ілон Маск.

