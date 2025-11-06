Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Динамо» – «Зриньські»: де дивитися матч Ліги конференцій

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
«Динамо» – «Зриньські»: де дивитися матч Ліги конференцій
Гру «Динамо» – «Зриньські» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo

Поєдинок «Динамо» – «Зриньські» пройде в польському Любліні на «Арені Люблін»

Сьогодні, 6 листопада, київське «Динамо» продовжує боротьбу в основному етапі Ліги конференцій поєдинком проти боснійського «Зриньські». Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок «Динамо» – «Зриньські» пройде в польському Любліні на «Арені Люблін». Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Гру «Динамо» – «Зриньські» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo.

Нагадаємо, донецький «Шахтар» і київське «Динамо» дізналися своїх суперників у Лізі конференцій.

Суперники донецького «Шахтаря»:

Суперники київського «Динамо»:

Кожна команда зіграє по шість матчів у основному раунді Ліги Конференцій – по одному проти представників усіх кошиків.

Після завершення основного етапу 8 кращих команд одразу вийдуть у 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-е, боротимуться у плей-оф за право продовжити боротьбу.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга конференцій

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бразилець Клаудіньо має російське громадянство
Генпрокуратура РФ зайнялася перевіркою слів ексфутболіста «Зеніту» про війну в Україні
9 жовтня, 16:08
Чемпіонат світу-2034 пройде у Саудівській Аравії
ФІФА може перенести чемпіонат світу-2034 на початок 2035 року через Рамадан
10 жовтня, 11:39
Україна зіграє з Азербайджаном сьогодні, 13 жовтня
Ребров визначився із заявкою збірної України на матч проти Азербайджану
13 жовтня, 10:30
Україна та Ісландія зіграють у Варшаві
Визначилося місце проведення гри між збірними України та Ісландії
15 жовтня, 16:11
У ролику «Боруссії» звучить пісня з російського мультсеріалу «Маша та Ведмідь»
«Боруссія» виклала в Instagram ролик під пісню з російського мультфільму
15 жовтня, 18:26
Десятеро легіонерів збірної України провели поєдинки за свої клуби
Травма Ярмолюка та впевнені перемоги. Як минув вікенд легіонерів збірної України
27 жовтня, 13:38
Дмитро Решетнік ставав найкращим бомбардиром одного з турнірів Асоціації дитячих футбольних клубів
Син відомого українського телеведучого тріумфував на футбольному турнірі
28 жовтня, 23:03
У фінальній частині Євро-2027 (U-21) виступатимуть 16 команд
Туреччина – Україна: визначилося місце проведення матчу молодіжних збірних з футболу
31 жовтня, 14:34
Поліція планує задіяти безпілотників, собак і коней з метою запобігання протестам і заворушенням на грі «Астон Вілла» – «Маккабі»
Під час гри «Астон Вілла» – «Маккабі» над стадіоном буде створена безпольотна зона
4 листопада, 11:37

Новини

«Динамо» – «Зриньські»: де дивитися матч Ліги конференцій
«Динамо» – «Зриньські»: де дивитися матч Ліги конференцій
Костюк розповіла про взаємодію її фонду з фундацією Світоліної
Костюк розповіла про взаємодію її фонду з фундацією Світоліної
Захиснику «Тоттенгема» погрожували пістолетом за відмову в співпраці
Захиснику «Тоттенгема» погрожували пістолетом за відмову в співпраці
Костюк розповіла про деталі контрактів, які мають підписати стипендіати її фонду
Костюк розповіла про деталі контрактів, які мають підписати стипендіати її фонду
Олімпійський чемпіон повідомив про непростий діагноз
Олімпійський чемпіон повідомив про непростий діагноз
«Динамо» вийшло в третій раунд Юнацької ліги УЄФА
«Динамо» вийшло в третій раунд Юнацької ліги УЄФА

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua