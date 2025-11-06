«Динамо» – «Зриньські»: де дивитися матч Ліги конференцій

Поєдинок «Динамо» – «Зриньські» пройде в польському Любліні на «Арені Люблін»

Сьогодні, 6 листопада, київське «Динамо» продовжує боротьбу в основному етапі Ліги конференцій поєдинком проти боснійського «Зриньські». Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок «Динамо» – «Зриньські» пройде в польському Любліні на «Арені Люблін». Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Гру «Динамо» – «Зриньські» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo.

Нагадаємо, донецький «Шахтар» і київське «Динамо» дізналися своїх суперників у Лізі конференцій.

Суперники донецького «Шахтаря»:

Суперники київського «Динамо»:

Кожна команда зіграє по шість матчів у основному раунді Ліги Конференцій – по одному проти представників усіх кошиків.

Після завершення основного етапу 8 кращих команд одразу вийдуть у 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-е, боротимуться у плей-оф за право продовжити боротьбу.