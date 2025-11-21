Головна Спорт Новини
«Випав один із найпотужніших суперників». Шевченко – про жереб для збірної України

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
«Випав один із найпотужніших суперників». Шевченко – про жереб для збірної України
Шевченко: Жереб нам точно не полегшив шлях

Шевченко: Ми повинні підвищувати наш рівень

Президент УАФ Андрій Шевченко прокоментував результати жеребкування плей-оф відбору чемпіонату світу з футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

«По-перше, усі команди, які потрапили до плей-оф, є дуже сильними. Нам випав один із найпотужніших суперників. Рівень гравців збірної Швеції дуже високий, тому на нас чекає серйозна підготовка. Ми проводимо перший матч удома і у випадку виходу до фіналу також матимемо домашній поєдинок. Тож потрібно правильно визначити країну і стадіон, де ми проведемо ці зустрічі.

Головне – наші футболісти в останніх матчах продемонстрували дуже хорошу форму та правильний настрій. І з таким настроєм, якщо якісно підготуємося, у нас є хороші шанси вибороти путівку на чемпіонат світу.

Потенційно у фіналі ми можемо зіграти з переможцем пари Польща – Албанія. Це також один із найскладніших можливих варіантів. Жереб нам точно не полегшив шлях, тому маємо прийняти ситуацію такою, якою вона є.

Ще раз: ми повинні підвищувати наш рівень і відповідально готуватися до цих серйозних матчів, якщо хочемо здобути путівку до фінальної частини турніру», – зауважив Андрій Шевченко.

У півфіналі відбору збірна України зіграє проти Швеції. Матч відбудеться 26 березня 2026 року. За умови перемоги, українці далі гратимуть проти переможця пари команд з другого-третього кошиків – Польщі або Албанії. Обидва поєдинки у плейоф відбору будуть для України номінально домашнім.

Нагадаємо, збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: Андрій Шевченко Збірна України НОВИНИ ФУТБОЛУ

