Результати матчів європейського відбору на чемпіонат світу за 15 листопада

У більшості груп боротьба йтиме до останнього матчу

У суботу завершився передостанній тур відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Вчорашній ігровий день був найбільш насиченим, адже під час нього відбувалися одразу десять поєдинків з п'яти груп, причому жоден з них не завершився без голів.

Найбільш хаотичною виявилися результати квартету С, де обидва лідери, Данія та Шотландія, втратили очки. Данці сенсаційно невдало провели матч з аутсайдерами-білорусами, але зуміли відіграти один гол відставання та не дати команді з ворожої для України країни взяти очки. Шотландці ж поступилися грекам у неймовірно видовищному поєдинку на п'ять голів: «елліни» вели з рахунком 3:0, але потім пропустили два м'ячі. Через це все вирішуватиметься в очній зустрічі, де Шотландії треба лише перемога, а їх суперників влаштує і нічия для першого місця.

Перше місце в очній зустрічі розіграють і австрійці з боснійцями, які здобули у своїх матчах перемогу. Через це Румунія Мірчі Луческу втратила шанс на плейоф, адже у матчі з вилученням поступилася Боснії і Грецеговині (3:1).

Непроста ситуація є і в групі J, адже Бельгія отримала значний супротив від казахів та зіграла лише в нічию (1:1). Тепер одразу три команди претендують на вихід на ЧС. Бельгії треба щонайменше нічия з Ліхтенштейном для першого місця, а Північна Македонія і Вельс між собою вирішать другу команду групи (у македонців краща різниця, тому валлійцям треба винятково перемога).

Сьогодні ж стартує завершальний тур відбору, де головна увага буде прикута на матч України проти Ісландії.

Відбір чемпіонату світу. Дев'ятий тур

Група В

Словенія – Косово 0:2 (0:1)

Голи: Асллані, 6, Корнічнік (автогол), 64

Швейцарія – Швеція 4:1 (1:1)

Голи: Емболо, 12, Джака, 60, Ндоє, 75, Манзамбі, 90+4 - Нюгрен, 33

Група С

Греція – Шотландія 3:2 (1:0)

Голи: Бакасетас, 7, Каретскас, 57, Цоліс, 63 – Доук, 65, Крісті, 70

Данія – Білорусь 2:2 (1:0)

Голи: Дамсгор, 11, Ісаксен, 79 – Громико, 62, Демченко, 65

Група E

Грузія – Іспанія 0:4 (0:3)

Голи: Оярсабаль, 11, 22, 63, Торрес, 34

Туреччина – Болгарія 2:0 (1:0)

Голи: Чалханоглу, 18, Чернев (автогол), 83

Група H

Кіпр – Австрія 0:2 (0:1)

Голи: Арнаутович, 18, 55

Боснія і Герцеговина – Румунія 3:1 (0:1)

Голи: Джеко, 49, Байрактаревич, 80, Табакович, 90+3 - Бірліджа, 17

Група J

Казахстан – Бельгія 1:1 (1:0)

Голи: Сатпаєв, 9 – Ванакен, 48

Ліхтенштейн – Вельс 0:1 (0:0)

Голи: Джеймс, 61

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».