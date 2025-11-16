Головна Спорт Новини
Результати матчів європейського відбору на чемпіонат світу за 15 листопада

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Результати матчів європейського відбору на чемпіонат світу за 15 листопада
Бельгія вперше за 20 років втратила очки з Казахстаном
фото: Reuters

У більшості груп боротьба йтиме до останнього матчу

У суботу завершився передостанній тур відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Вчорашній ігровий день був найбільш насиченим, адже під час нього відбувалися одразу десять поєдинків з п'яти груп, причому жоден з них не завершився без голів.

Найбільш хаотичною виявилися результати квартету С, де обидва лідери, Данія та Шотландія, втратили очки. Данці сенсаційно невдало провели матч з аутсайдерами-білорусами, але зуміли відіграти один гол відставання та не дати команді з ворожої для України країни взяти очки. Шотландці ж поступилися грекам у неймовірно видовищному поєдинку на п'ять голів: «елліни» вели з рахунком 3:0, але потім пропустили два м'ячі. Через це все вирішуватиметься в очній зустрічі, де Шотландії треба лише перемога, а їх суперників влаштує і нічия для першого місця.

Перше місце в очній зустрічі розіграють і австрійці з боснійцями, які здобули у своїх матчах перемогу. Через це Румунія Мірчі Луческу втратила шанс на плейоф, адже у матчі з вилученням поступилася Боснії і Грецеговині (3:1).

Непроста ситуація є і в групі J, адже Бельгія отримала значний супротив від казахів та зіграла лише в нічию (1:1). Тепер одразу три команди претендують на вихід на ЧС. Бельгії треба щонайменше нічия з Ліхтенштейном для першого місця, а Північна Македонія і Вельс між собою вирішать другу команду групи (у македонців краща різниця, тому валлійцям треба винятково перемога).

Сьогодні ж стартує завершальний тур відбору, де головна увага буде прикута на матч України проти Ісландії.

Відбір чемпіонату світу. Дев'ятий тур

Група В
Словенія – Косово 0:2 (0:1)
Голи: Асллані, 6, Корнічнік (автогол), 64
Швейцарія – Швеція 4:1 (1:1)
Голи: Емболо, 12, Джака, 60, Ндоє, 75, Манзамбі, 90+4 - Нюгрен, 33

Група С
Греція – Шотландія 3:2 (1:0)
Голи: Бакасетас, 7, Каретскас, 57, Цоліс, 63 – Доук, 65, Крісті, 70
Данія – Білорусь 2:2 (1:0)
Голи: Дамсгор, 11, Ісаксен, 79 – Громико, 62, Демченко, 65

Група E
Грузія – Іспанія 0:4 (0:3)
Голи: Оярсабаль, 11, 22, 63, Торрес, 34
Туреччина – Болгарія 2:0 (1:0)
Голи: Чалханоглу, 18, Чернев (автогол), 83

Група H
Кіпр – Австрія 0:2 (0:1)
Голи: Арнаутович, 18, 55
Боснія і Герцеговина – Румунія 3:1 (0:1)
Голи: Джеко, 49, Байрактаревич, 80, Табакович, 90+3 - Бірліджа, 17

Група J
Казахстан – Бельгія 1:1 (1:0)
Голи: Сатпаєв, 9 – Ванакен, 48
Ліхтенштейн – Вельс 0:1 (0:0)
Голи: Джеймс, 61

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

