Стартував Кубок світу з біатлону: як виступила українська жіноча естафета

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Україна посіла 15 місце в жіночій естафеті

Вже на першому етапі українська команда втратила шанси на боротьбу за високі місця

Сезон Кубка світу з біатлону офіційно стартував – першою дисципліною етапу в Естерсунді (Швеція) стала жіноча естафета. Про це повідомляє «Главком».

Вже на першому етапі українська команда втратила шанси на боротьбу за високі місця. Валерія Дмитренко використала чотири додаткові патрони на двох рубежах і програла суперницям майже 1 хвилину 47 секунд ходом. Передачу естафети вона здійснила на 19-й позиції.

На другому етапі Христина Дмитренко зуміла підняти команду на одну позицію, обігнавши Литву. 

Третій етап у виконанні Олени Городної, яка використала два додаткові патрони, також не змінив ситуації на краще: відставання зросло до 3:58.8 хв.

На фінішному етапі Олександра Меркушина двічі чисто відстрілялася – це дозволило їй відіграти одразу чотири позиції. У підсумку Україна завершила гонку на 15-му місці.

Результати естафети (жінки), Естерсунд

1. Франція (0+8) – 1:11:17.9
2. Італія (1+9) +13.8
3. Чехія (0+8) +30.8

15. Україна (0+8) +4:42.1

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

