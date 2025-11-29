Стартував Кубок світу з біатлону: як виступила українська жіноча естафета

Вже на першому етапі українська команда втратила шанси на боротьбу за високі місця

Сезон Кубка світу з біатлону офіційно стартував – першою дисципліною етапу в Естерсунді (Швеція) стала жіноча естафета. Про це повідомляє «Главком».

Вже на першому етапі українська команда втратила шанси на боротьбу за високі місця. Валерія Дмитренко використала чотири додаткові патрони на двох рубежах і програла суперницям майже 1 хвилину 47 секунд ходом. Передачу естафети вона здійснила на 19-й позиції.

На другому етапі Христина Дмитренко зуміла підняти команду на одну позицію, обігнавши Литву.

Третій етап у виконанні Олени Городної, яка використала два додаткові патрони, також не змінив ситуації на краще: відставання зросло до 3:58.8 хв.

На фінішному етапі Олександра Меркушина двічі чисто відстрілялася – це дозволило їй відіграти одразу чотири позиції. У підсумку Україна завершила гонку на 15-му місці.

Результати естафети (жінки), Естерсунд

1. Франція (0+8) – 1:11:17.9

2. Італія (1+9) +13.8

3. Чехія (0+8) +30.8

…

15. Україна (0+8) +4:42.1

