Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Визначився переможець першого в історії чемпіонату України з ампфутболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Визначився переможець першого в історії чемпіонату України з ампфутболу
Переможцем першого чемпіонату України з ампфутболу стала львівська «Покрова АМП»
фото: Дан Балашов

Протягом сезону було проведено п’ять ігрових раундів у Києві, Львові, Черкасах та Івано-Франківську

13-14 грудня на столичному НТК ім. В. Баннікова проходили матчі фінального раунду першого в історії чемпіонату України з ампфутболу – події, що відкрила нову сторінку в розвитку адаптивного спорту та українського футболу загалом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Чемпіонат було започатковано Українською асоціацією футболу в межах проєкту «Ліга дужих». Упродовж кількох місяців турнір об’єднав спортсменів з усієї країни, для яких футбол став важливою складовою фізичного відновлення, психологічної стійкості та соціальної інтеграції.

Переможцем першого чемпіонату України з ампфутболу стала львівська «Покрова АМП». Вона пройшла турнір без поразок, здобула дев’ять перемог, забила 43 м’ячі, виборола чемпіонський кубок Суперліги, яка об’єднала команди, створені з ініціативи громадських активістів ще на початку повномасштабного вторгнення, а також нові колективи, що активно розвивалися та долучилися до змагань після запуску чемпіонату УАФ у межах проєкту «Ліга дужих», та отримала право представляти Україну в Лізі чемпіонів 2026 року.

Срібним призером Суперліги стала команда «Хрестоносці» з Луцька. Колектив також отримав сертифікат учасника Ліги Європи 2026 року.

У чемпіонаті, який тривав із вересня до грудня, узяли участь 12 команд і понад 350 гравців з усіх регіонів України: «МСК Дніпро» (Черкаси), «Покрова АМП» (Львів), «Шахтар Сталеві» (Донецьк), «Буревій» (Київська обл.), «Хрестоносці» (Луцьк), «Вінниця АМП» (Вінниця), «Металіст 1925 Незламні» (Харків), «Титани» (Житомир), ФК «Бартка» (Івано-Франківськ), «Вікінги» (Тернопіль), «Дніпро Честь» (Дніпро), «Верес Мрія» (Рівне).

Протягом сезону було проведено п’ять ігрових раундів у Києві, Львові, Черкасах та Івано-Франківську – загалом 75 матчів.

Поєдинки чемпіонату зібрали тисячі вболівальників по всій Україні. Лише трансляції на YouTube-каналі УАФ переглянули десятки тисяч користувачів, що підтверджує зростаючий інтерес до ампфутболу та формування активної спільноти прихильників цього виду спорту.

Ампфутбол – це вид спорту для людей з ампутаціями або вродженими вадами кінцівок. Гра проходить за такими основними правилами. На полі діють сім гравців (шість польових і воротар). Польові гравці повинні мати ампутацію або ваду нижньої кінцівки, а воротар — верхньої. Польові гравці пересуваються на милицях без протезів, а воротарі грають без милиць. Гра складається з двох таймів по 25 хвилин із 10-хвилинною перервою. Майданчик за розміром менший за стандартне футбольне поле (60x40 м). Використовуються адаптовані правила футболу з акцентом на безпеці гравців. Існують жіночі, чоловічі та міксовані команди. Це динамічний і видовищний вид спорту, який сприяє інклюзії й надихає своїм духом боротьби та командної гри.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ковентрі не дала чіткої відповіді на питання українського журналіста
Очільниця МОК Ковентрі прокоментувала інформацію про нейтральних росіян, які підтримують війну
10 грудня, 20:21
Сьогодні, 8 грудня, молодіжна збірна України зіграє проти однолітків із Норвегії.
Молодіжна збірна України з перемоги стартувала на чемпіонаті світу з хокею
8 грудня, 09:51
Чемпіонат світу 2026 року пройде у США, Мексиці та Канаді з 11 червня по 19 липня 2026 року
США розраховують, що чемпіонат світу з футболу принесе $30 млрд в економіку країни
5 грудня, 12:32
Голболістів паралімпійської збірної Росії усунули зі складу національної команди
У РФ чиновники забрали у паралімпійців приміщення і створили там салон інтимного масажу
5 грудня, 10:59
Бурлакова брав участь у пропагандистському заході – міжнародному форумі «Росія – спортивна держава»
Чемпіонка світу з велоспорту росіянка Бурлакова потрапила до бази «Миротворця»
3 грудня, 14:48
Усик: Хочу провести поєдинок з Діонтеєм Вайлдером
Усик назвав суперника, з яким хоче провести наступний бій
1 грудня, 18:00
Маненков є чотирнадцятим номером світового рейтингу
Українські тхеквондисти вибороли дві медалі у перший день чемпіонату Європи
22 листопада, 20:19
Україна опинилась у першому кошику посіву плей-офф відбору до ЧС-2026 завдяки особистому рейтингу ФІФА
Стали відомі суперники України у плей-оф кваліфікації чемпіонату світу з футболу
20 листопада, 14:41
Гюннлейгссон: Завтра ми прокинемося сильнішими й будемо рухатися далі
«Програвати боляче». Головний тренер збірної Ісландії прокоментував поразку від України
17 листопада, 11:22

Новини

Одіозна депутатка Думи, яка перебуває під санкціями ЄС, хоче потрапити на Олімпіаду в Італії
Одіозна депутатка Думи, яка перебуває під санкціями ЄС, хоче потрапити на Олімпіаду в Італії
Визначився переможець першого в історії чемпіонату України з ампфутболу
Визначився переможець першого в історії чемпіонату України з ампфутболу
Шульга набрав 16 очок у грі G-ліги
Шульга набрав 16 очок у грі G-ліги
Перспективна тенісистка відмовилася від громадянства Росії
Перспективна тенісистка відмовилася від громадянства Росії
Приходько стала третьою на юніорському Кубку IBU з біатлону
Приходько стала третьою на юніорському Кубку IBU з біатлону
Російська лижниця Непряєва, яка незаконно відвідувала Крим, здобула ліцензію на Олімпіаду
Російська лижниця Непряєва, яка незаконно відвідувала Крим, здобула ліцензію на Олімпіаду

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Сьогодні, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
Вчора, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua