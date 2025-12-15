Визначився переможець першого в історії чемпіонату України з ампфутболу

Протягом сезону було проведено п’ять ігрових раундів у Києві, Львові, Черкасах та Івано-Франківську

13-14 грудня на столичному НТК ім. В. Баннікова проходили матчі фінального раунду першого в історії чемпіонату України з ампфутболу – події, що відкрила нову сторінку в розвитку адаптивного спорту та українського футболу загалом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Чемпіонат було започатковано Українською асоціацією футболу в межах проєкту «Ліга дужих». Упродовж кількох місяців турнір об’єднав спортсменів з усієї країни, для яких футбол став важливою складовою фізичного відновлення, психологічної стійкості та соціальної інтеграції.

Переможцем першого чемпіонату України з ампфутболу стала львівська «Покрова АМП». Вона пройшла турнір без поразок, здобула дев’ять перемог, забила 43 м’ячі, виборола чемпіонський кубок Суперліги, яка об’єднала команди, створені з ініціативи громадських активістів ще на початку повномасштабного вторгнення, а також нові колективи, що активно розвивалися та долучилися до змагань після запуску чемпіонату УАФ у межах проєкту «Ліга дужих», та отримала право представляти Україну в Лізі чемпіонів 2026 року.

Срібним призером Суперліги стала команда «Хрестоносці» з Луцька. Колектив також отримав сертифікат учасника Ліги Європи 2026 року.

У чемпіонаті, який тривав із вересня до грудня, узяли участь 12 команд і понад 350 гравців з усіх регіонів України: «МСК Дніпро» (Черкаси), «Покрова АМП» (Львів), «Шахтар Сталеві» (Донецьк), «Буревій» (Київська обл.), «Хрестоносці» (Луцьк), «Вінниця АМП» (Вінниця), «Металіст 1925 Незламні» (Харків), «Титани» (Житомир), ФК «Бартка» (Івано-Франківськ), «Вікінги» (Тернопіль), «Дніпро Честь» (Дніпро), «Верес Мрія» (Рівне).

Протягом сезону було проведено п’ять ігрових раундів у Києві, Львові, Черкасах та Івано-Франківську – загалом 75 матчів.

Поєдинки чемпіонату зібрали тисячі вболівальників по всій Україні. Лише трансляції на YouTube-каналі УАФ переглянули десятки тисяч користувачів, що підтверджує зростаючий інтерес до ампфутболу та формування активної спільноти прихильників цього виду спорту.

Ампфутбол – це вид спорту для людей з ампутаціями або вродженими вадами кінцівок. Гра проходить за такими основними правилами. На полі діють сім гравців (шість польових і воротар). Польові гравці повинні мати ампутацію або ваду нижньої кінцівки, а воротар — верхньої. Польові гравці пересуваються на милицях без протезів, а воротарі грають без милиць. Гра складається з двох таймів по 25 хвилин із 10-хвилинною перервою. Майданчик за розміром менший за стандартне футбольне поле (60x40 м). Використовуються адаптовані правила футболу з акцентом на безпеці гравців. Існують жіночі, чоловічі та міксовані команди. Це динамічний і видовищний вид спорту, який сприяє інклюзії й надихає своїм духом боротьби та командної гри.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3