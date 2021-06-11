Посол Туреччини в Україні дав прогноз на матч відкриття Євро-2020

«Італія – складний суперник»

Італія – це складний суперник для Туреччини, який у матчі відкриття футбольного Євро-2020 до того ж буде в статусі господарів поля. Своїми міркуваннями про матч-відкриття Євро-2020 між збірними Італії і Туреччини, який відбудеться в Римі, поділився з «Главкомом» посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гульдере.

«Ви ніколи не зможете передбачити результати матчів національної збірної Туреччини. Це команда, яка в одній грі може затиснути в кут Бразилію, а вже в наступній може зіштовхнутися з великими проблемами у протистоянні із суперником, який посідає останні місця в турнірній таблиці», – висловив думку дипломат і додав що футбольна збірна його країни завжди має шанс на перемогу.

«Дасть бог, це буде хороший матч, дасть бог, ми переможемо», – сказав посол.

Як повідомляв «Главком», матч відкриття Євро-2020 між збірними Італії і Туреччини розпочнеться у Римі 11 червня о 22:00 за київським часом. Церемонія відкриття чемпіонату розпочнеться о 21:35. Церемонію відкриття і перший матч турніру транслюватиме телеканал «Україна».

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