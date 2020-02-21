Чотири перемоги – чотири рекорди. Як у Сумах стартував чемпіонат України з легкої атлетики (фото)

Вікторія Ратникова перевершила саму себе Іван Вербицький

Головною героїнею старту стала спринтерка Вікторія Ратникова

У сумському манежі стартував зимовий чемпіонат України з легкої атлетики. Планувалося, що ці змагання мали стати заключним етапом відбору на світову першість у приміщенні в китайському Нанкіні. Але у Піднебесній спалахнув коронавірус і оскільки захистити всю планету одночасно герої Нових Санжар не здатні, то ці змагання IAAF змістила на рік. І відповідно понизила в статусі нашу національну першість. Зрештою, більшість провідних українських атлетів з зірковою стрибункою у висоту Ярославою Магучих на чолі, які змагатимуться 22 лютого, в Суми таки приїдуть. Але дехто, скажімо, віце-чемпіонка світу зі стрибків у довжину Марина Бех-Романчук, яка цими днями активно виграє комерційні старти у Франції, свої плани підкоригував.

Так чи інакше, учасників на легкоатлетичному чемпіонаті України багато і це трохи псує звичну для більшості внутрішньоукраїнських змагань з різних видів спорту камерність атмосфери. Незадіяні в секторах і доріжках спортсмени і тренери заповнюють трибуни легкоатлетичного манежу відсотків на 30, а звичайних уболівальників приходить вкрай мало. То за умови, що зовнішньої реклами події по місту, в інтернеті і навіть на телебаченні цього разу не бракувало. Нічого не поробиш – наш мудрий народ окрім наповнення холодильника і розважальних передач у вечірній телепрограмі мало чим зацікавиш.

Першого змагального дня було розіграно чотири комплекти нагород. Усі чемпіони покращили свої особисті рекорди. Скажімо, у бігу на 60 метрів серед чоловіків з результатом 6,69 секунди переміг волинянин Ерік Костриця.

Трохи раніше в секторі для стрибків у висоту першим став донеччанин Єгор Абрамов. Переможний результат чемпіона – 5,30 метра – майже на метр гірший за світовий рекорд. Привабити до таких змагань обивателя можна лише в одному випадку. То якби переможець, ґарантувавши перше місце, встановив планку на висоті 6,19 м і декларував би намір покращити недавно встановлений шведом Арманом Дюплантісом світовий рекорд. Навіть якби спроби були далекими від ідеалу, заголовки на кшталт «Чемпіон України штурмував світовий рекорд», не виключено, могли б мотивувати самого Дюплантіса, котрий останнім часом змагається сам із собою. Головне, щоб він не побачив відео.

Особливо емоційно в перший змагальний день присутні вітали перемогу місцевого спортсмена Ігоря Мусієнка. Ні, звитяга людини, яка вважається лідером сучасного штовхання ядра в Україні, дивувати не повинна. Так само як не вражає на тлі національного і світового рекордів переможний результат Ігоря – 20,00 метрів рівно. Проте Мусієнко покращував особисте досягнення в приміщенні тричі і продемонстрував потенціал для подальшого прогресу.

«Був готовий на цей результат, але у такій ситуації важливо зібратися психологічно, - каже Ігор «Главкому». – Відчувається, що сил багато. Але їх потрібно правильно реалізувати. На стадіоні позаторік мав результат 20,14. У залі 20 метрів штовхав на тренуваннях. Але змагання – то інше. Зараз покращив особисте досягнення відразу тричі, а під час трьох заключних спроб відчував певну втому. Тепер концентруватимуся на тому, щоб потрапити на Олімпійські ігри. Щоб виконати норматив, треба штовхати на 21 метр. Є над чим працювати. Але враховуючи мої теперішні показники, якщо додати трохи швидкості й техніки, то нічого нереального нема. Як крайній варіант – можна потрапити на Ігри по добору».

Мусієнко займається штовханням ядра дев’ять років. До того мав ліпші показники в метанні диска, але коли постала потреба поступати до школи до вузу, сконцентрувався на ядрі. За словами Ігоря, він завжди захоплювався нашими видатними штовхальниками – Олександром Багачем, Юрієм Білоногом, Романом Вірастюком. Але пишається, що став першим в Україні ядровиком , який методом з повороту має результати за 20-метрову позначку. Усі вище перелічені зірки штовхали зі скачка. «Мені приємно, що ми з тренером Дмитром Корнієнком перейшли на такий спосіб і досягли успіху», - каже спортсмен.

Проте головною героїнею четверга стала спринтерка з Запоріжжя Вікторія Ратникова. 20-річна спортсменка покращила особистий рекорд з бігу на 60 метрів відразу на 13 сотих секунди – 7,21 секунди, виконавши норматив майстра спорту міжнародного класу. За влучним висловлюванням наставника Вікторії, рекордсмена України якраз у бігу на 60 метрів Костянтина Рурака, так швидко у віці Вікторії бігала хіба майбутня чемпіонка світу Жанна Блок.

«У Туреччині, коли були останні перед цими змагання – було складно, думала що показані там 7,32 - межа, відчувала втому, - каже Вікторія. – Потім повноцінно відпочивала чотири дні, не тренувалася. Робила різні дрібниці в кросівках. Коли ж зараз вийшла на старт, то кваліфікацію пробігла граючись, і відчула, що сьогодні саме той день, який здійснить мою мрію. Все так і склалося: старт ідеальний, фініш теж. Ніби всі зірки сьогодні для мене зійшлися».

Чемпіонат України з легкої атлетики триватиме до 22 лютого.

Іван Вербицький, «Главком»