Швед Дюплантіс вдруге за тиждень побив світовий рекорд у стрибках з жердиною



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Арман Дюплантіс є головним героєм спортивного світу на початку 2020 року The New York Times

Нове досягнення рівняється шести метрам і 18-ти сантиметрам

20-річний швед Арман Дюплантіс поліпшив свій, встановлений всього тиждень тому в польській Торуні світовий рекорд в стрибках з жердиною.

З першої спроби в Бірмінґемі (Англія) швед американського походження взяв висоту 6 метрів і 18 сантиметрів, покращивши попереднє досягнення на сантиметр.

Зауважимо, що до Дюплантіса світовий рекорд – 6,16 м – належав Рено Лавіллені. Його француз встановив 15 лютого 2014 року в Донецьку, на «Зірках жердини», змаганнях, які понад два десятиліття проводив у рідному місті до початку війни на сході України олімпійський чемпіон Сергій Бубка. Тоді Лавіллені саме рекорд Бубки на сантиметр й побив.

Зауважимо, що Дюплантіс досі був чемпіоном Європи серед юніорів і дорослих, чемпіоном світу серед юнаків і юніорів, а на дебютній для себе дорослій першості планети-2019 у Досі посів друге місце.

Наразі Арман б’є рекорди у приміщенні. Досягнення Бубки на відкритих стадіонах – 6,14 м – залишається непобитим уже майже 26 років. Цей рекорд нинішній очільник Національного олімпійського комітету України встановив в італійському Сестреєре.