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    Швед Дюплантіс вдруге за тиждень побив світовий рекорд у стрибках з жердиною

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    Арман Дюплантіс є головним героєм спортивного світу на початку 2020 року - Швед Дюплантіс вдруге за тиждень побив світовий рекорд у стрибках з жердиною
    Арман Дюплантіс є головним героєм спортивного світу на початку 2020 року
    The New York Times

    Нове досягнення рівняється шести метрам і 18-ти сантиметрам

    20-річний швед Арман Дюплантіс поліпшив свій, встановлений всього тиждень тому в польській Торуні світовий рекорд в стрибках з жердиною.

    З першої спроби в Бірмінґемі (Англія) швед американського походження взяв висоту 6 метрів і 18 сантиметрів, покращивши попереднє досягнення на сантиметр.

    Зауважимо, що до Дюплантіса світовий рекорд – 6,16 м – належав Рено Лавіллені. Його француз встановив 15 лютого 2014 року в Донецьку, на «Зірках жердини», змаганнях, які понад два десятиліття проводив у рідному місті до початку війни на сході України олімпійський чемпіон Сергій Бубка. Тоді Лавіллені саме рекорд Бубки на сантиметр й побив.

    Зауважимо, що Дюплантіс досі був чемпіоном Європи серед юніорів і дорослих, чемпіоном світу серед юнаків і юніорів, а на дебютній для себе дорослій першості планети-2019 у Досі посів друге місце.

    Наразі Арман б’є рекорди у приміщенні. Досягнення Бубки на відкритих стадіонах – 6,14 м – залишається непобитим уже майже 26 років. Цей рекорд нинішній очільник Національного олімпійського комітету України встановив в італійському Сестреєре.

     Дивіться також: Вище Бубки, вище неба. Як швед Дюплантіс побив світовий рекорд у стрибках з жердиною (відео)
    легка атлетика рекорд стрибки з жердиною Сергій Бубка Рено Лавіллені Арман Дюплантіс
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