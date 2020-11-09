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    Познайомилися на татамі. Провідна українська дзюдоїстка вийшла заміж (фото)

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    Марина Черняк - Познайомилися на татамі. Провідна українська дзюдоїстка вийшла заміж (фото)
    Марина Черняк
    Світлина із соцмереж

    Марина Черняк стала на весільний рушничок

    Бронзова призерка чемпіонатів Європи 2014 і 2018 років у найлегшій ваговій категорії, 32-річна запоріжанка Марина Черняк вийшла заміж.

    Минулого тижня Марина повінчалася із замляком-запоріжцем Олександром Шевченком. Пара, можна сказати, познайомилася на татамі. На відміну від Марини, Олександр не займався дзюдо і прийшов у зал, щоб потренуватися радше для підтримання форми.

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    Познайомилися на татамі. Провідна українська дзюдоїстка вийшла заміж (фото)
    Познайомилися на татамі. Провідна українська дзюдоїстка вийшла заміж (фото)
    Познайомилися на татамі. Провідна українська дзюдоїстка вийшла заміж (фото)
    Познайомилися на татамі. Провідна українська дзюдоїстка вийшла заміж (фото)
    Світлина із соцмереж

    Зауважимо, що на Олімпійські ігри в Токіо Марині Черняк буде пробитися непросто з огляду на те, що вона представляє ту ж вагову категорію до 48 кг, що й дворазова чемпіонка світу та Європи Дарина Білодід. Оскільки від країни в окремо взятій категорії може бути представлена лише одна борчиня, шанс у Черняк на поїздку в Токіо може з’явитися лише в тому випадку, якщо Дарина вирішить перейти у вагу до 52 кг на постійній основі. Правда, після недавньої поразки Білодід у незвичній категорії в чвертьфіналі Grand Slam у Будапешті, такий крок виглядає малоймовірним.

    Зауважимо, що сестра Марини Черняк Інна є однією з надій паралімпійської збірної. Вона також не так давно вийшла заміж, а зараз очікує на народження дитини. Оскільки Ігри в Токіо перенесли на 2021 рік, теоретично в Інни ще буде час на відновлення форми і участь у головному старті чотириріччя. 

     Читайте також: Сестри дзюдоїстки Черняк знялися в телевізійному шоу
    дзюдо весілля Марина Черняк Дарина Білодід Інна Черняк
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