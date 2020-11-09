Познайомилися на татамі. Провідна українська дзюдоїстка вийшла заміж (фото)

Марина Черняк стала на весільний рушничок

Бронзова призерка чемпіонатів Європи 2014 і 2018 років у найлегшій ваговій категорії, 32-річна запоріжанка Марина Черняк вийшла заміж.

Минулого тижня Марина повінчалася із замляком-запоріжцем Олександром Шевченком. Пара, можна сказати, познайомилася на татамі. На відміну від Марини, Олександр не займався дзюдо і прийшов у зал, щоб потренуватися радше для підтримання форми.

Зауважимо, що на Олімпійські ігри в Токіо Марині Черняк буде пробитися непросто з огляду на те, що вона представляє ту ж вагову категорію до 48 кг, що й дворазова чемпіонка світу та Європи Дарина Білодід. Оскільки від країни в окремо взятій категорії може бути представлена лише одна борчиня, шанс у Черняк на поїздку в Токіо може з’явитися лише в тому випадку, якщо Дарина вирішить перейти у вагу до 52 кг на постійній основі. Правда, після недавньої поразки Білодід у незвичній категорії в чвертьфіналі Grand Slam у Будапешті, такий крок виглядає малоймовірним.

Зауважимо, що сестра Марини Черняк Інна є однією з надій паралімпійської збірної. Вона також не так давно вийшла заміж, а зараз очікує на народження дитини. Оскільки Ігри в Токіо перенесли на 2021 рік, теоретично в Інни ще буде час на відновлення форми і участь у головному старті чотириріччя.

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