1 серпня буде обмежено вхід на три станції метро в центрі Києва

Футбольний матч внесе зміни в роботу метрополітену

У неділю, 1 серпня, можливі деякі зміни у роботі столичного метро. Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київський метрополітен».

Зміни пов’язані з проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу (початок гри о 19:30) між командами «Динамо» (Київ) та «Верес» (Рівне).

Так, після завершення гри можливе обмеження (закриття) на вхід станцій:

«Палац спорту»,

«Олімпійська»,

«Площа Льва Толстого».

«Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій», – зазначили в метрополітені.

Нагадаємо, у минулу суботу, 24 липня, теж вводилися зміни у роботі столичного метрополітену. Це було повязано із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Шахтар» (Донецьк) та «Інгулець» (смт. Петрове).

До слова, пасажиропотік у київському метро скоротився майже вдвічі порівняно з 2019-м.

Минулого року у столичному метрополітені 19 разів пасажири потрапляли на колії та отримали травми різних ступенів. За рік було зафіксовано 57 грубих порушень Правил користування метрополітеном. Із них 38 разів – зачепери, які намагалися проїхатися поміж або на вагонах. Більшість порушників були затримані правоохоронцями.

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