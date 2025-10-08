Президент ФК «Металіст 1925» Богдан Бойко: прихід тренера Младена Бартуловича – стратегічне рішення, що запустило ривок клубу

«Поки рано робити великі висновки – треба продовжувати й надалі стабільно працювати»

Серія успішних матчів ФК «Металіст 1925»" напряму пов'язана з кадровими змінами, що відбулися влітку цього року. Президент клубу Богдан Бойко розповів, що прихід нового головного тренера, Младена Бартуловича, є результатом правильного вибору, де ключову роль відіграли особисті якості та спільне бачення розвитку. Про це президент клубу розповів у своєму інтерв'ю.

Успіх харківського клубу, який демонструє серію з восьми успішних матчів і зараз займає 5-те місце у турнірній таблиці УПЛ, став результатом системної роботи та обґрунтованих кадрових рішень.

Президент ФК «Металіст 1925» Богдан Бойко підтвердив, що поштовхом до позитивної динаміки результатів футбольного клубу стали кадрові зміни, що відбулися влітку: прихід нового головного тренера та оновлення штабу. Проте ключовим був не лише професійний, а й людський фактор.

«Ще з нашого першого спілкування з Младеном Бартуловичем ми побачили, що його підхід збігається з нашим баченням розвитку клубу. Він чітко розуміє, як має працювати команда, володіє глибоким баченням гри, не боїться брати на себе відповідальність і має системне мислення»,– зазначив Бойко

Президент підкреслив, що не менш важливими є його особисті якості: «Із самого початку стало зрозуміло, що він – саме та людина, з якою нам комфортно працювати: близький нам за цінностями, у ставленні до людей, до футболу, до роботи. Проміжні результати нового сезону лише підтверджують правильність цього вибору», – пояснив Бойко.

Керівник клубу також додав, що ці результати є лише етапом шляху, і закликав команду не розслаблятися: «Поки рано робити великі висновки – треба продовжувати й надалі стабільно працювати».