Україна здобула перше золото чемпіонату світу з паралімпійського плавання

Після двох змагальних днів у нашої збірної 10 нагород

У другий змагальний день чемпіонату світу з паралімпійського плавання українці здобули п'ять нагород. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian sports.

Перше золото чемпіонату світу Україні принесла змішана естафета 4 по 50 м вільним стилем. Нашу країну у цьому фіналі представляли – Олександр Комаров, Анна Гонтар, Анна Поліщук та Артем Олійник.

Другим до фінішу дистанції 100 метрів вільним стилем (клас S6) дістався Владислав Кошман. Серед жінок другою стала Анна Гонтар.

Медаль срібного ґатунку до активу нашої команди додав Едуард Городянин. Українець фінішував другим на дистанції 100 м на спині у класі S8.

Ігор Німченко здобув бронзу 200-метрівки комплексом серед чоловіків у класі SM10.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.