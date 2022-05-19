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    Президент ФК «Рух» Григорій Козловський отримав «Знак пошани» за допомогу ЗСУ

    Від імені міністра оборони нагрудний &laquo;Знак пошани&raquo; вручив генерал-лейтенант Павло Ткачук - Президент ФК «Рух» Григорій Козловський отримав «Знак пошани» за допомогу ЗСУ
    Від імені міністра оборони нагрудний «Знак пошани» вручив генерал-лейтенант Павло Ткачук
    фото з відкритих джерел

    За благодійну діяльність Козловський отримав уже з півтора десятка нагород від президента і військових

    Почесного президента футбольного клубу «Рух» (Львів) Григорія Козловського нагородили відзнакою «Знак пошани» за вагомий внесок і допомогу Збройним силам України. Це найвища нагорода для цивільних.

    Від імені міністра оборони нагрудний «Знак пошани» вручив генерал-лейтенант Павло Ткачук.

    «Це нагорода та подяка за плідну працю на благо Збройних сил України та на благо нашої держави Україна», – наголосив він.

    Таким чином Григорія Козловського відзначили за допомогу в розвитку Збройних сил України та плідну співпрацю з Міністерством оборони України в час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

    Загалом за благодійну діяльність і допомогу Україні почесний президент футбольного клубу «Рух» отримав уже з півтора десятка нагород від президента і військових у різні роки.

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    Президент ФК «Рух» Григорій Козловський отримав «Знак пошани» за допомогу ЗСУ
    Президент ФК «Рух» Григорій Козловський отримав «Знак пошани» за допомогу ЗСУ
    Президент ФК «Рух» Григорій Козловський отримав «Знак пошани» за допомогу ЗСУ
    Президент ФК «Рух» Григорій Козловський отримав «Знак пошани» за допомогу ЗСУ
    Президент ФК «Рух» Григорій Козловський отримав «Знак пошани» за допомогу ЗСУ
    Президент ФК «Рух» Григорій Козловський отримав «Знак пошани» за допомогу ЗСУ
    Президент ФК «Рух» Григорій Козловський отримав «Знак пошани» за допомогу ЗСУ
    фото з відкритих джерел

    «Про такі речі у такий час потрібно говорити, тому що насамперед ми повинні своїм прикладом показувати своїм дітям, як потрібно любити країну, як її потрібно будувати та що варто робити для країни у такий важкий час. Це в першу чергу приклад для моїх рідних дітей», – зазначив Григорій Козловський.

    Він також наголосив, що в нинішні непрості часи просто необхідно виявляти активність у громадському житті та допомагати боронити Україну.

    «Звісно, це таке заохочення для інших бізнесменів, щоб вони були активними та в такий важкий час залишалися разом із народом України. В Україні та з народом України», – акцентував увагу Григорій Козловський.

    Нагадаємо, що минулого тижня він вирішив скласти повноваження депутата Львівської обласної ради. Своє рішення аргументував просто та коротко: у час повномасштабної війни в країні є нагальніші справи, аніж політика. Зокрема, потрібно дбати про тих, за кого несеш безпосередню відповідальність.

    Нещодавно Григорій Козловський також прокоментував перемогу українського гурту Kalush Orchestra на музичному конкурсі «Євробачення-2022» та висловив обурення рішеннями українського журі.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна Григорій Козловський #stoprussia
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    Президент ФК «Рух» Григорій Козловський отримав «Знак пошани» за допомогу ЗСУ