Президент ФК «Рух» Григорій Козловський отримав «Знак пошани» за допомогу ЗСУ

За благодійну діяльність Козловський отримав уже з півтора десятка нагород від президента і військових

Почесного президента футбольного клубу «Рух» (Львів) Григорія Козловського нагородили відзнакою «Знак пошани» за вагомий внесок і допомогу Збройним силам України. Це найвища нагорода для цивільних.

Від імені міністра оборони нагрудний «Знак пошани» вручив генерал-лейтенант Павло Ткачук.

«Це нагорода та подяка за плідну працю на благо Збройних сил України та на благо нашої держави Україна», – наголосив він.

Таким чином Григорія Козловського відзначили за допомогу в розвитку Збройних сил України та плідну співпрацю з Міністерством оборони України в час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Загалом за благодійну діяльність і допомогу Україні почесний президент футбольного клубу «Рух» отримав уже з півтора десятка нагород від президента і військових у різні роки.

«Про такі речі у такий час потрібно говорити, тому що насамперед ми повинні своїм прикладом показувати своїм дітям, як потрібно любити країну, як її потрібно будувати та що варто робити для країни у такий важкий час. Це в першу чергу приклад для моїх рідних дітей», – зазначив Григорій Козловський.

Він також наголосив, що в нинішні непрості часи просто необхідно виявляти активність у громадському житті та допомагати боронити Україну.

«Звісно, це таке заохочення для інших бізнесменів, щоб вони були активними та в такий важкий час залишалися разом із народом України. В Україні та з народом України», – акцентував увагу Григорій Козловський.

Нагадаємо, що минулого тижня він вирішив скласти повноваження депутата Львівської обласної ради. Своє рішення аргументував просто та коротко: у час повномасштабної війни в країні є нагальніші справи, аніж політика. Зокрема, потрібно дбати про тих, за кого несеш безпосередню відповідальність.

Нещодавно Григорій Козловський також прокоментував перемогу українського гурту Kalush Orchestra на музичному конкурсі «Євробачення-2022» та висловив обурення рішеннями українського журі.