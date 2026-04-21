Іран назвав умову участі збірної у Чемпіонаті світі з футболу у США

Чемпіонат світу з футболу відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року

Міністр спорту Ірану Ахмад Дон'ямалі заявив, що збірна Ірану може взяти участь у Чемпіонаті світу з футболу за умови забезпечення безпеки її гравців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агентство Tasnim.

«Якщо буде забезпечена безпека гравців національної збірної в США, ми поїдемо на Чемпіонат світу. Але рішення про участь прийматиме уряд і Вища рада національної безпеки», – заявив Дон'ямалі.

13 березня Доньямалі заявив, що Іран хотів перенести ігри національної збірної на Чемпіонаті світу з футболу 2026 року із США до Мексики та вів переговори з Мехіко.

Збірна Ірану усі три матчі групового етапу має провести у США. Іранська команда потрапила до одного квартету зі збірними Бельгії, Єгипту та Нової Зеландії. Турнір відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року, ігри відбудуться у США, Мексиці та Канаді.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)