Ліонель Мессі побив історичний рекорд. Чого досягнув легендарний футболіст

Матч проти Канади став для Мессі 35-м у складі збірної Аргентини на Копа Америка

Мессі перевершив досягнення, яке трималось з 1953 року

Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі став рекордсменом за кількістю матчів, проведених на Копа Америка. Сталося це у стартовому поєдинку аргентинців проти Канади на турнірі, повідомляє Суспільне.

На розіграші Кубка Америки збірна Аргентини з футболу потрапила до групи А разом з Канадою, Перу та Чилі. У першому матчі аргентинці перемогли Канаду з рахунком 2:0.

Участь у поєдинку взяв також Ліонель Мессі. Нападник відзначився результативною дією: віддав гольову передачу на форварда Лаутаро Мартінеса в епізоді з другим голом.

Матч проти Канади став для Мессі 35-м у складі збірної Аргентини на Копа Америка. Аргентинець перевершив історичний рекорд чілійського голкіпера Серхіо Лівінгстона.

Рекорд Лівінгстона на Копа Америка тримався з 1953 року – Мессі перевершив його через 71 рік.

Нагадаємо, УЄФА завів дисциплінарну справу щодо поведінки сербських вболівальників на матчі першого туру групового етапу Євро-2024 Сербія – Англія, який відбувся 16 червня у Гельзенкірхені і ухвалив рішення оштрафувати Сербський футбольний союз на 14,5 тисяч євро.

Нагадаємо, що саме на цьому матчі на трибунах вивісили прапор Росії.