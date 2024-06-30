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Німеччина обіграла Данію та пройшла до чвертьфіналу Євро-2024

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Німеччина обіграла Данію та пройшла до чвертьфіналу Євро-2024
Німеччина обіграла Данію з рахунком 2:0
фото: Reuters

Німеччина повертається до чвертьфіналів чемпіонату Європи вперше з 2016 року

Збірна Німеччини стала другим чвертьфіналістом Євро-2024, обігравши в Дортмунді Данію з рахунком 2:0. Про це йдеться на сайті УЄФА.

Вперше м'яч опинився у воротах на четвертій хвилині: захисник німців Ніко Шлоттербек ударом головою з меж воротарської замкнув подачу з кутового. Після перегляду VAR в епізоді зафіксували порушення правил – гол скасували. Після 36 хвилин гри матч довелося зупинити через грозу – відновити поєдинок вдалося майже за пів години.

Другий скасований гол у матчі відбувся вже біля воріт Німеччини. На старті другого тайму Данія скористалася серією помилок господарів у власному штрафному – м'яч у ворота заштовхав Йоагім Андерсен. VAR натомість зафіксував офсайд.

Кількох хвилин вистачило Німеччини, аби відповісти власним голом. Кай Гаверц реалізував пенальті – 1:0.. Джамал Мусіала після години ігрового часу встановив остаточний рахунок поєдинку. 

Німеччина повертається до чвертьфіналів чемпіонату Європи вперше з 2016 року. На попередньому турнірі збірна сенсаційно не подолала груповий раунд.

У чвертьфіналі на команду очікуватиме переможець матчу Іспанія – Грузія, які зіграють у неділю, 30 червня. Чвертьфінал чемпіонату Європи за участю збірної Німеччини відбудеться 5 липня.

Нагадаємо, під час матчу 1/8 Євро-2024 між Німеччиною та Данією розпочалася сильна гроза. Через це матч було призупинено.

Як повідомлялося, чемпіони Європи складають свої повноваження. Збірна Італії по футболу поступилася збірній Швейцарії з рахунком 2:0.

Читайте також: Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
Теги: Німеччина чемпіонат Європи Данія навколофутбол

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