Зеленський обговорив зі Вселенським Патріархом гуманітарну підтримку України

Президент висловив вдячність Варфоломію за залучення країн світу до участі у Глобальному саміті миру

На полях Глобального саміту миру у Швейцарії Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм. Про це сказав заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, передає кореспондент «Главкома».

Глава держави подякував Його Всесвятості за підтримку нашої країни, молитви за мир та допомогу українцям, які постраждали внаслідок російської агресії.

Президент також висловив вдячність Патріарху Варфоломію за залучення країн світу до участі у Глобальному саміті миру.

Глава держави відзначив зусилля Його Всесвятості щодо сприяння у розвитку та зміцненні православ'я в Україні та діалог із духовенством країн світу й державами-партнерами в цьому питанні.

Нагадаємо, що 15−16 червня у Швейцарії відбудеться історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Очікується, що участь у ньому візьмуть лідери понад 100 країн світу, які об'єднаються, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки Росії.

Раніше Швейцарія зафіксувала збільшення кількості кібератак та дезінформації напередодні Саміту миру.

До слова, у спільній заяві за підсумками Глобального саміту миру, організованого Україною, який відбудеться 15−16 червня у Швейцарії, не буде заклику до негайного виведення російських військ з території України.

Зазначимо, що російський диктатора Володимир Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.