Сенсація на Євро 2024. Швейцарія обіграла Італію в 1/8 фіналу

Італія складає повноваження чемпіона Європи

Чемпіони Європи складають свої повноваження. Збірна Італії по футболу поступилася збірній Швейцарії з рахунком 2:0, повідомляє сайт УЄФА.

Швейцарці та чинні чемпіони Євро італійці в груповому раунді посідали другі місця своїх квартетів – поступилися лідерством лише Німеччині та Іспанії відповідно.

Між собою команди зустрічалися вперше від кваліфікації ЧС-2022, коли двічі розігрували нічиї, зазначає Суспільне.

Швейцарія відкрила рахунок на 37-й хвилині, коли Ремо Фройлер не зустрів супротиву в центрі штрафного і пробив у ближній кут. До перерви швейцарці мали ще кілька нагод забити, проте італійців рятував голкіпер Джанлуїджі Доннарумма: спершу відвів удар після виходу віч-на-віч Бріля Емболо, а у компенсований час витягнув гострий удар Фабіана Рідера зі штрафного.

Вже другий тайм Швейцарія розпочала із голу. На 46-й хвилині після обіграшу з партнерами Рубен Варгас надіслав м'яч у дальню «дев'ятку» – 2:0!

По воротах збірної Швейцарії італійці почали влучати вже в другому таймі за рахунку 0:2. Сталося це навіть трохи раніше, ніж у матчі 2-го туру з іспанцями, і це тільки підтверджує той факт, що до захисту титулу «Скуадра адзурра» виявилася не готова.

Збірна Швейцарії чекає собі в суперники по чвертьфіналу переможця матчу Англія – Словаччина.

Нагадаємо, у Штутгарті відбувся третій матч збірної України у груповому турнірі Євро-2024. Збірна України зіграла внічию з Бельгією – 0:0 та не змогла вийти до 1/8 фіналу Євро-2024.

Захисник національної збірної України Олександр Тимчик прокоментував нічию з командою Бельгії (0:0) та невихід із групи на Євро-2024.