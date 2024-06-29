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Через грозу призупинено матч 1/8 Євро-2024 між Німеччиною та Данією

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Через грозу призупинено матч 1/8 Євро-2024 між Німеччиною та Данією
У німецькому Дортмунді розпочалася сильна гроза
фото: glavcom.ua

Оголошено паузу через дощ з блискавкою

Під час матчу 1/8 Євро-2024 між Німеччиною та Данією розпочалася сильна гроза. Через це матч призупинено.

На стадіоні в Дортмунді розпочався дощ, неодноразово було помітно блискавку. Згодом розпочався і град.

На 36-й хвилині зустрічі головний арбітр Майкл Олівер відправив команди до підтрибунного приміщення через погані погодні умови.

Через грозу призупинено матч 1/8 Євро-2024 між Німеччиною та Данією фото 1
фото: glavcom.ua

Нагадаємо, xемпіони Європи складають свої повноваження. Збірна Італії по футболу поступилася збірній Швейцарії з рахунком 2:0.

До слова, збірна України з футболу отримала 10,75 млн євро за участь у чемпіонаті Європи. З них – 9,25 млн євро за участь в Євро, 1 млн євро за перемогу над Словаччиною та 0,5 млн євро за нічию з Бельгією.

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Теги: гроза НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи

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