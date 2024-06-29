Через грозу призупинено матч 1/8 Євро-2024 між Німеччиною та Данією
Оголошено паузу через дощ з блискавкою
Під час матчу 1/8 Євро-2024 між Німеччиною та Данією розпочалася сильна гроза. Через це матч призупинено.
На стадіоні в Дортмунді розпочався дощ, неодноразово було помітно блискавку. Згодом розпочався і град.
Через грозу призупинено матч 1/8 Євро-2024 між Німеччиною та Данією pic.twitter.com/6lvJf8rrud— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 29, 2024
На 36-й хвилині зустрічі головний арбітр Майкл Олівер відправив команди до підтрибунного приміщення через погані погодні умови.
Гроза і град на стадіоні у Дортмунді pic.twitter.com/jLrj9P0V52— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 29, 2024
Нагадаємо, xемпіони Європи складають свої повноваження. Збірна Італії по футболу поступилася збірній Швейцарії з рахунком 2:0.
До слова, збірна України з футболу отримала 10,75 млн євро за участь у чемпіонаті Європи. З них – 9,25 млн євро за участь в Євро, 1 млн євро за перемогу над Словаччиною та 0,5 млн євро за нічию з Бельгією.
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