Через грозу призупинено матч 1/8 Євро-2024 між Німеччиною та Данією

Оголошено паузу через дощ з блискавкою

Під час матчу 1/8 Євро-2024 між Німеччиною та Данією розпочалася сильна гроза. Через це матч призупинено.

На стадіоні в Дортмунді розпочався дощ, неодноразово було помітно блискавку. Згодом розпочався і град.

На 36-й хвилині зустрічі головний арбітр Майкл Олівер відправив команди до підтрибунного приміщення через погані погодні умови.

Нагадаємо, xемпіони Європи складають свої повноваження. Збірна Італії по футболу поступилася збірній Швейцарії з рахунком 2:0.

До слова, збірна України з футболу отримала 10,75 млн євро за участь у чемпіонаті Європи. З них – 9,25 млн євро за участь в Євро, 1 млн євро за перемогу над Словаччиною та 0,5 млн євро за нічию з Бельгією.