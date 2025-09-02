Головна Світ Економіка
У РФ зафіксовано різкий обвал виробництва соняшникової олії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У РФ зафіксовано різкий обвал виробництва соняшникової олії
Цьогоріч збитки олійних заводів досягли 20%
ЦПД: Стрімка деградація багатьох галузей економіки стає все відчутнішою для більшості росіян

Виробництво соняшникової олії в Росії в серпні цього року виробництво впало на 11%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Одночасно з соняшниковою падає і виробництво інших рослинних олій.

«В умовах величезних витрат на війну проти України, санкцій та падіння виробництва в інших галузях виробництво багатьох видів агропродукції стає нерентабельним, що призводить до банкрутства та закриття підприємств. Цьогоріч збитки олійних заводів досягли 20%, що веде до їх зупинки», – йдеться у повідомленні.

Водночас, за даними ЦПД, у Росії продовжують зростати ціни на більшість продуктів, а уряд змушений нарощувати імпорт масла, картоплі та інших продуктів.

«ru-пропаганда намагається приховати реальний стан справ економіки, маніпулюючи цифрами та просуваючи тези про нібито «стійкий розвиток країни в нових геополітичних реаліях». Утім, стрімка деградація багатьох галузей економіки стає все відчутнішою для більшості росіян», – наголошує ЦПД.

Нагадаємо, у липні 2025 року виробництво металургійної продукції в Росії скоротилося на 10,2% порівняно з минулим роком. Це найгірший показник за останні 3,5 роки, про що свідчать дані Росстату.

До слова, США найближчими днями розглянуть усі можливі способи тиску на Росію. Про це розповів міністр фінансів США Скотт Бессент.

Теги: росія економіка Центр протидії дезінформації

