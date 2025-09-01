Президентка Єврокомісії оголосила про план фінансування для країн-сусідів РФ
Єврокомісія планує виділити додаткові кошти країнам ЄС, що межують із Росією та Білоруссю
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила підтримку Литви як «передової держави ЄС», що межує з росією та білоруссю. Вона заявила, що Єврокомісія хоче виділити додаткове фінансування для країн, які мають прямий кордон із цими державами, оскільки «кордони Європи – це спільна відповідальність». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Урсулу фон дер Ляєн.
Під час візиту до Литви Урсула фон дер Ляєн відзначила, що країна постійно стикається з геополітичним та економічним тиском, а також з «гібридними загрозами», такими як інструменталізація мігрантів.
«Дозвольте мені запевнити вас, що, коли випробовують Литву, випробовують всю Європу. Ми з вами всіма можливими способами», – наголосила вона.
За словами Ляєн, Євросоюз прагне швидко та масштабно покращити свою оборонну позицію. У жовтні Єврокомісія представить Дорожню карту на наступні п’ять років для усунення прогалин в інвестиціях в оборону.
Президентка Єврокомісії також високо оцінила послідовну підтримку Литвою України. Вона відзначила, що Литва «глибоко розуміє боротьбу України за виживання» та є її вірним прихильником «з першого дня». Урсула фон дер Ляєн подякувала за нещодавній пакет допомоги Україні у розмірі €200 млн.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Тяньцзіні заявив, що «розуміння, досягнуте в ході саміту на Алясці, відкриває шлях до миру в Україні».
