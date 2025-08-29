Головна Світ Політика
Росія збільшила план набору контрактників

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
фото: скриншот з відео

Міноборони РФ: Ключовим питанням для забезпечення ведення наступальних дій залишається комплектування військ

У Росії збільшився план набору на військову службу за контрактом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністр оборони Андрія Білоусова.

«Ключовим питанням для забезпечення ведення наступальних дій залишається комплектування військ. Робота в цьому напрямку йде успішно. Цього року ми збільшили план набору на військову службу за контрактом. Показники плану комплектування в цілому виконуються», – сказав глава міноборони РФ.

Білоусов також відзначив зростання темпів просування російської армії на війні.

У травні російський диктатор Володимир Путін заявив, що щомісяця 50-60 тис. росіян йдуть добровольцями на війну проти України.

До слова, російські війська зміцнюють бази та будують військову інфраструктуру поблизу фінського кордону, що може розкрити їхню стратегію щодо того, що станеться після війни в Україні. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на супутникові знімки.

Нагадаємо, поки світ прикутий до переговорів між РФ і Україною, Путін зосереджений виключно на війні. Колосальними темпами РФ нарощує війська на північному напрямку. За оцінками фахівцями йдеться про 500-600 тис. військових. Відновлюються старі військові бази, будуються склади, проходять навчання.

