Карта бойових дій в Україні станом на 16 серпня 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Нині триває 1270-й день повномасштабної війни
фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку окупаційні війська атакували 21 раз

За минулу добу відбулося 139 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 111 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 213 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6045 обстрілів, з них 98 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5659 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Жихове, Бояро-Лежачі Сумської області; Красний Хутір Чернігівської області; Білогір’я Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три пункти управління, один склад боєприпасів та три артилерійські системи російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 16 серпня 2025 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби відбулося сім бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав 32 авіаційних ударів, скинув 74 керовані авіабомби, а також здійснив 245 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 серпня 2025 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Хатнє та Фиголівка.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 серпня 2025 року фото 3

Відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Загризове, Нова Кругляківка та в бік Куп’янська.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 серпня 2025 року фото 4

Ворог атакував 21 раз, намагаючись просунутися поблизу населених пунктів Карпівка, Шандриголове, Колодязі, Ямпіль, Рідкодуб.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 серпня 2025 року фото 5

Наші захисники відбили шість штурмів окупаційних військ поблизу Григорівки, Серебрянки, Виїмки, Федорівки, Переїзного та в напрямку Сіверська.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 серпня 2025 року фото 6

Зафіксовано два боєзіткнення в районі Оріхово-Василівки та в бік Бондарного.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 серпня 2025 року фото 7

Ворог здійснив шість атак поблизу Плещіївки, Степанівки, Яблунівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 серпня 2025 року фото 8

Наші захисники зупинили 45 штурмів агресора у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Федорівка, Новоекономічне, Родинське, Сухецьке, Промінь, Покровськ, Звірове, Удачне, Дачне, Новоукраїнка, Лисівка, Никанорівка та в бік населеного пункту Філія.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 серпня 2025 року фото 9

Сили оборони зупинили 21 спробу ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Толстой, Комишуваха, Зелене Поле, Маліївка, Мирне, Запорізьке, Ольгівське.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 серпня 2025 року фото 10

Українські воїни відбили п’ять атак окупантів у бік Приморського, Антонівського моста та острова Білогрудий.

Нагадаємо, триває 1270-й день повномасштабної війни в Україні.

