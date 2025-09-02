Макрон обговорив з генсеком НАТО гарантії безпеки для України

Макрон: Ми також розглянемо позицію Росії, яка наполегливо веде агресивну війну та відмовляється від миру

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Про це Макрон повідомив у соціальній мережі Х, передає «Главком».

Французький лідер зазначив, що під час розмови обговорювалась майбутня зустріч «коаліції охочих», яка відбудеться 4 вересня в Парижі.

«Ми будемо рухатися вперед з нашими партнерами, разом з НАТО, щоб визначити надійні гарантії безпеки для України. Це необхідна передумова для досягнення реального прогресу на шляху до миру.

Ми також розглянемо позицію Росії, яка наполегливо веде агресивну війну та відмовляється від миру. Єдність та рішучість у нашій підтримці України та непохитне прагнення до миру», – написав Макрон.

Президент України Володимир Зеленський подякував Макрону «за непохитну підтримку».

«Ми готуємо активний та змістовний тиждень. Вкрай важливо, щоб росіяни зрозуміли: зволікання та затягування війни матиме наслідки. Ми єдині з нашими партнерами у прагненні до миру», – зазначив глава української держави.

Зеленський також говорив телефоном з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте й подякував йому за всю підтримку.

«Ми тісно координуємо наші зусилля. Фактично Росія вкрала в миру, нахабно забрала значну частину цього року. Цієї осені ми маємо зробити все можливе, щоб зміцнити наші позиції», – написав президент.

Раніше Володимир Зеленський підтвердив, що зустріч «коаліції охочих» відбудеться 4 вересня у Парижі.