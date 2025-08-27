Трамп має «серйозний план» тиску на Росію

Трамп: У мене є дуже серйозний план, якщо доведеться його застосувати, але моє головне бажання – покласти цьому край

Дональд Трамп наголосив, що його головне бажання – це припинити війну в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що має «дуже серйозний план» тиску на Росію, якщо це буде необхідно для завершення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Clash Report.

Відповідаючи на запитання журналістів про результати саміту на Алясці, Трамп сказав, що його головне бажання – це припинити війну. «Я хочу, щоб ця угода була завершена. У мене є дуже серйозний план, якщо доведеться його застосувати, але моє головне бажання – покласти цьому край», — наголосив він.

На думку Трампа, часто виходить так, що Володимир Путін готовий до переговорів, а Володимир Зеленський – ні, або навпаки. Американський лідер прагне зібрати обох за одним столом одночасно. Він додав, що США мають інструменти економічного тиску, і саме їх він хоче застосувати, щоб не довести ситуацію до світової війни.

Раніше американський лідер Дональд Трамп повідомив, що питання гарантій безпеки для України поки що не розглядалися детально, але запевнив, що США братимуть участь у цьому процесі. Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає «Главком».

«Ми не знаємо, якими будуть гарантії безпеки, тому що ми навіть не обговорювали деталей. Подивимося. По-перше, Європа надасть їм (Україні, – «Главком») значні гарантії безпеки, і вона повинна це зробити, тому що перебуває поруч. Але ми будемо залучені з позиції резерву, ми будемо допомагати їм», – сказав Трамп.

Як відомо, дискусії серед європейських союзників щодо можливого направлення європейських миротворчих сил в Україну в рамках майбутньої мирної угоди з Росією викликали негативну реакцію та запеклі дебати в Німеччині. Це питання розкриває історичні травми, політичні розбіжності та сумніви щодо військового потенціалу країни.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що безпекові гарантії для України можуть мати два рівні. Вони повинні поєднувати як дипломатичні, так і практичні кроки для зміцнення обороноздатності країни.

До слова, глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Україна «має право на існування» лише за однієї умови. За його словами, Україна має «відпустити» тих, хто обрав Росію.

Також міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що гарантії безпеки для України мають «фактично наближатися до того, що означає членство в НАТО». За словами глави німецького МЗС, без цієї умови від України не можна вимагати поступитися своїми територіями.