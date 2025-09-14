Путін укріплює свій режим такими ж старими політиками та військовими, як він сам – The Times

Для Путіна лояльність важливіша за компетентність, тому він обирає тих, хто каже та робить, що він хоче

70-річний Валерій Герасимов, начальник Генштабу, який вже 13 років – це найдовший термін в історії царської Росії

Чиновники та військові в оточенні російського диктатора Володимира Путіна старіють, що свідчить про зміщення режиму в бік геронтократії. Як зазначає The Times, хоча начальнику Генштабу Валерію Герасимову виповнилося 70 років, він залишається на посаді, а молодше покоління майже не має впливу, передає «Главком».

Герасимов керує Генштабом вже 13 років – це найдовший термін в історії царської Росії. З нагоди його ювілею не було публічних почестей, а Путін лише нагородив його орденом, що було незвичним. За словами експертки Фонду Карнегі Дари Массікот, серед російських військових зазвичай прийнято тепло вітати високопоставлених офіцерів.

Раніше Герасимов користувався повагою, зокрема, генерал Валерій Залужний називав його «сильним і непередбачуваним ворогом». Однак останні події змінили ставлення до нього в армії. У день народження Герасимова в мережі його називали «могильником російської армії» та «головним недоумком», а також натякали на ордер Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Герасимов, як пише видання, виконує всі накази Путіна беззаперечно, не відстоюючи інтереси військових. Його стратегія «брутальної сили» призвела до величезних втрат для Росії: понад мільйон загиблих і поранених, а також знищення елітних підрозділів і значної частини танкового парку.

Попри це, Путін, для якого лояльність важливіша за компетентність, не поспішає його звільняти. Наступниками могли б стати генерал Сергій Суровікін (58 років) або командувач сухопутних військ Андрій Мордвічев (49 років). Проте Суровікін втратив довіру через зв'язки з Пригожиним, а Мордвічев ще не має достатнього авторитету. Серед можливих кандидатів також називають Михайла Теплінського (56 років), але він намагається уникнути цієї посади.

Ситуація з Герасимовим відображає ширшу напругу між поколіннями всередині російської системи. Путін, якому 72 роки, тримається за ветеранів, з якими працював десятиліттями. Наприклад, міністру закордонних справ Сергію Лаврову 75 років, а керівнику ФСБ Олександру Бортнікову – 73.

Водночас більш молоде покоління, яке обіймає інші важливі посади, зокрема прем'єр-міністр Михайло Мішустін (59 років) та міністр промисловості Антон Аліханов (38 років), не поділяє ностальгії за радянською імперією. Вони розуміють, що економіка країни стагнує, а Росія ризикує перетворитися на васала Китаю. Проте, як зазначає один з російських оглядачів, це молоде покоління не має реального впливу на загальний курс країни, а їхнє завдання – лише «творити дива», коли цього вимагає Путін.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп почав сумніватися в тому, що здатний вплинути на главу Кремля Володимира Путіна щодо питання війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

Видання зазначає, що, попри обіцянки покласти край війні в Україні, Трамп останнім часом, судячи з усього, засумнівався в здатності впливати на Путіна. Він зізнався своїм довіреним особам, що неправильно оцінив прагнення глави Кремля до миру.

До слова, спеціальний представник Дональда Трампа, Кіт Келлог, висловив думку, що Китай може відіграти ключову роль у припиненні війни в Україні. За його словами, якби Пекін припинив свою підтримку Росії, конфлікт міг би завершитися вже наступного дня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Келлога під час Щорічної конференції YES 2025, організованої Фондом Віктора Пінчука.

Келлог зазначив, що у партнерстві між Китаєм і Росією саме РФ є «молодшим партнером». Він пояснив це тим, що КНР має значну економічну, військову та історичну перевагу.