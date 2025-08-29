Головна Світ Політика
Вибухи у Росії, США схвалили продаж ракет Україні: головне за ніч

Аліна Самойленко
В Орлі після вибухів місцеві побачили задимлення
фото: соціальні мережі

В одному із районів міста Орел внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа

США схвалив можливий контракт на постачання Україні авіаційних керованих боєприпасів ERAM, у російському місті Орел пролунали вибухи, президент США Дональд Трамп невдоволений вимогами України та Європи щодо завершення війни, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що в позиції Росії щодо війнивідбулися значні зрушення. «Главком» зібрав головні події ночі проти 29 серпня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

США схвалили продаж ракет Україні

Державний департамент США схвалив можливий контракт на постачання Україні авіаційних керованих боєприпасів Extended Range Attack Munition (ERAM) та супутнього обладнання. Загальна вартість угоди може становити $825 млн. 

Згідно із запитом України, контракт передбачає закупівлю:

  • 3350 ракет ERAM – новітніх високоточних авіаційних боєприпасів розширеної дальності.
  • 3350 інтегрованих систем навігації GPS/INS (EGI) з модулем Selective Availability Anti-Spoofing Module (SAASM), Y-Code або M-Code для підвищення точності наведення.

Варто зазначити, що не тільки ракети отримає Україна.

Вибухи у Росії

У ніч на 29 серпня безпілотники атакували російське місто Орел у Орловській області.

За словами місцевих мешканців, в Орлі пролунало близько 15 вибухів. Внаслідок атаки в одному із районів міста здійнявся дим та виникла пожежа.

Росіяни зняли багато відео відео, на яких чутно звуки вибухів та видно задимлення. 

Трамп хоче завершення війни в Україні «на будь-яких умовах» 

Президент США Дональд Трамп незадоволений вимогами України та Європи щодо умов завершення війни. Він хоче миру «на будь-яких умовах». Про це повідомляє The Atlantic з посиланням на неназваних високопосадовців.

За інформацією джерел видання, Трамп у приватних розмовах висловлював роздратування тим, що його дипломатичні зусилля не принесли швидкого результату. Співрозмовники The Atlantic стверджують, що американський президент вважає, що Україна та європейські країни мають змиритися із втратою частини територій.

При цьому Трамп не бажає посилювати участь США у конфлікті, оскільки боїться відштовхнути від себе радикальних республіканців. «Він просто хоче, щоб усе закінчилося. Йому майже все одно як», – розповів журналістам один із чиновників. 

Росія змінила умови для миру

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що в позиції Росії щодо війни в Україні відбулися значні зрушення. За його словами, під час третього раунду переговорів у Стамбулі сторони вперше представили конкретні пропозиції. Пізніше ці пропозиції обговорювалися на зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці. 

За словами Фідана, Росія більше не вимагає контролю над усіма чотирма окупованими областями України. Тепер ідеться про утримання лінії фронту на Запоріжжі та закріплення за РФ 25-30% території Донецької області.

Фідан назвав «вражаючим» той факт, що Москва погодилася гарантувати ці умови механізмом безпеки. 

США підтримали санкції проти Ірану

Європейський Союз, представлений «Європейською трійкою» (Німеччиною, Францією та Великою Британією), ініціював відновлення санкцій ООН проти Ірану. США підтримали цей крок, про що повідомив державний секретар Марко Рубіо у соцмережі Х.

Рішення про відновлення санкцій є реакцією на систематичні порушення Тегераном умов ядерної угоди та відмову виконувати міжнародні зобов'язання. Дипломатичні джерела стверджують, що цей крок має посилити тиск на іранську владу та змусити її повернутися до переговорів щодо ядерної програми.

Через Віткоффа сталася плутанина у переговорах з Росією

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф повідомив, що після зустрічі з Володимиром Путіним у Москві 6 серпня Кремль нібито готовий піти на значні територіальні поступки. За інформацією Reuters, ця заява, зроблена Віткоффом, призвела до хаосу в дипломатичних зусиллях.

У телефонній розмові з європейськими лідерами 7 серпня Віткофф заявив, що Путін готовий вивести війська із Запорізької та Херсонської областей в обмін на Донецьку та Луганську. Це викликало здивування серед європейських партнерів, оскільки така позиція не відповідала їхнім попереднім оцінкам.

Уже наступного дня Віткофф спростував власні слова. Він уточнив, що Путін не пропонував повне виведення військ, а лише натякав на менші поступки. За словами джерел, Віткофф, будучи бізнесменом без дипломатичного досвіду, припустився помилки, не взявши на зустріч секретаря з Держдепартаменту, і тому не має точних записів пропозицій Путіна.

