У Латвії знайдено уламок російського дрона «Гербера»

Міністр оборони Латвії уточнив, що в уламку не виявлено вибухових елементів

На пляжі у Варвській волості Вентспілського краю на заході Латвії виявили хвостову частину дрона. Попередня експертиза показала, що це уламок російського безпілотника типу «Гербера». Про це повідомили Збройні сили Латвії та міністр оборони країни Андріс Спрудс у соцмережі X, передає «Главком».

«Сьогодні на пляж були знайдені уламки хвоста дрона. Група знешкодження боєприпасів Північноатлантичних ВПС вирушає на місце для детального аналізу об’єкта», –йдеться у повідомленні ЗС Латвії.

Міністр оборони Андріс Спрудс уточнив, що в уламку не виявлено вибухових елементів. Латвійські власті також планують звернутися до уряду Польщі, щоб перевірити, чи не є цей фрагмент частиною безпілотників, які Росія застосувала під час атак на територію Польщі 10 вересня.

Після атаки російських дронів на Польщу 10 вересня, президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що його країна вживає необхідних заходів для запобігання інцидентам із дронами.

Згодом стало відомо, що Латвія ухвалила рішення про закриття повітряного простору вздовж свого східного кордону. Обмеження на польоти поблизу державного кордону з Росією та Білоруссю діятимуть щонайменше до 18 вересня.

Нагадаємо, під час масованої атаки на Україну у ніч проти 10 вересня кілька ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати. За даними премʼєра Польщі, на територію країни залетіло 19 БпЛА, чотири з яких вдалося збити.

Міноборони РФ заявило, що нібито не планувало атакувати об'єкти на території Польщі. Водночас український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від російських дронів.