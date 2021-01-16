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    Естафету Кубка світу з біатлону виграла Німеччина. Україну підвели промахи Джими

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    Німкені святкують перемогу на домашньому етапі - Естафету Кубка світу з біатлону виграла Німеччина. Україну підвели промахи Джими
    Німкені святкують перемогу на домашньому етапі
    Світлина - Instagram Деніз Геррманн

    Наша команда задовольнилася восьмим місцем

    Естафетну гонку серед жінок на шостому етапі Кубка світу з біатлону виграла збірна Німеччини. Ванесса Гінц, Яніна Геттіх, Деніз Геррманн і Франціска Пройсс закрили усі мішені, скориставшись п’ятьма додатковими набоями і випередили срібних призерок на 17,4 секунди.

    Друге місце посіли білоруски, за яких бігли Ірина Кривко, Дінара Алімбекова, Анна Сола і Олена Кручинкіна. Вони теж уникнули штрафних кіл, закривши мішені з допомогою дев’яти додаткових набоїв.

    Третіми з відставанням від переможниць у 35,7 секунд стали шведки. За скандинавок бігли Мона Брорссон, Лінн Перссон, Ельвіра Еберґ і Ганна Еберґ. Вони теж не заходили на штрафні кола, закривши мішені з допомогою п’яти додаткових набоїв.

    А ось збірну України стрільба підвела. Юлія Джима, яка бігла на другому етапі, під час стрільби лежачи заробила два кола штрафу, що в підсумку не дозволило команді посісти місце вище восьмого. Дарина Блашко, Валентина Семеренко і Олена Підгрушна на своїх етапах закривали усі мішені, використавши лише по одному додатковому набою. В підсумку команда стала восьмою з відставанням від чемпіонок у дві хвилини, 52,9 секунди.

    У неділю, 17 січня, шостий етап Кубка світу завершиться гонками з масовим стартом. О 13:30 перегони розпочнуть чоловіки, о 16:00 – жінки.

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    Теги: біатлон Кубок світу Збірна України Олена Підгрушна Валентина Семеренко Юлія Джима Мона Брорссон Ванесса Гінц Деніз Геррманн Ганна Еберґ Лінн Перссон Франціска Пройсс Дарина Блашко Ельвіра Еберґ Дінара Алімбекова Ірина Кривко Яніна Геттіх Анна Сола Олена Кручинкіна
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