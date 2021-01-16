Естафету Кубка світу з біатлону виграла Німеччина. Україну підвели промахи Джими

Наша команда задовольнилася восьмим місцем

Естафетну гонку серед жінок на шостому етапі Кубка світу з біатлону виграла збірна Німеччини. Ванесса Гінц, Яніна Геттіх, Деніз Геррманн і Франціска Пройсс закрили усі мішені, скориставшись п’ятьма додатковими набоями і випередили срібних призерок на 17,4 секунди.

Друге місце посіли білоруски, за яких бігли Ірина Кривко, Дінара Алімбекова, Анна Сола і Олена Кручинкіна. Вони теж уникнули штрафних кіл, закривши мішені з допомогою дев’яти додаткових набоїв.

Третіми з відставанням від переможниць у 35,7 секунд стали шведки. За скандинавок бігли Мона Брорссон, Лінн Перссон, Ельвіра Еберґ і Ганна Еберґ. Вони теж не заходили на штрафні кола, закривши мішені з допомогою п’яти додаткових набоїв.

А ось збірну України стрільба підвела. Юлія Джима, яка бігла на другому етапі, під час стрільби лежачи заробила два кола штрафу, що в підсумку не дозволило команді посісти місце вище восьмого. Дарина Блашко, Валентина Семеренко і Олена Підгрушна на своїх етапах закривали усі мішені, використавши лише по одному додатковому набою. В підсумку команда стала восьмою з відставанням від чемпіонок у дві хвилини, 52,9 секунди.

У неділю, 17 січня, шостий етап Кубка світу завершиться гонками з масовим стартом. О 13:30 перегони розпочнуть чоловіки, о 16:00 – жінки.