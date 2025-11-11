Головна Спорт Новини
Призер чемпіонату світу з легкої атлетики відсторонений від змагань за вживання допінгу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Призер чемпіонату світу з легкої атлетики відсторонений від змагань за вживання допінгу
Брейсі-Уїльямс спочатку намагався перешкодити розслідуванню, але пізніше визнав порушення
фото: AP

У пробі Брейсі-Уїльямса було виявлено анаболічний препарат

Американський легкоатлет Марвін Брейсі-Уїльямс дискваліфікований на 45 місяців через порушення антидопінгових правил. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Антидопінгове агентства США (USADA).

На початку 2024 року USADA на основі інформації від інформатора взяло у Брейсі-Уільямса у позазмагальний період пробу, в якій було виявлено анаболічний препарат.

Зазначається, що Брейсі-Уїльямс спочатку намагався перешкодити розслідуванню, але пізніше визнав порушення і «суттєво сприяв» слідству. Крім того, спортсмен тричі порушив правила щодо надання інформації про своє місцезнаходження.

Враховуючи визнання провини та надання «важливої ​​інформації» USADA, загальний термін усунення Брейсі-Уїльямса склав 45 місяців. Дискваліфікація відраховується з 5 лютого 2024 року, дати тимчасового усунення. Усі спортивні результати атлета з 1 червня 2023 року анульовані.

Американець є срібним призером чемпіонату світу 2022 року у бігу на 100 метрів та естафеті 4x100 метрів.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Варто зазначити, що Саютіна отримала візи для в'їзду до США і Канади. Там мають відбутися два етапи Кубка світу, на яких будуть розігруватися залікові бали для участі в Олімпіаді.

Відбіркові для росіян етапи Кубка світу з ковзанярського спорту пройдуть в американському Солт-Лейк-Сіті (з 14 по 16 листопада), канадському Калгарі (21-23 листопада), нідерландському Херенвені (5-7 грудня) та норвезькому Хамарі (12-14 грудня).

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

