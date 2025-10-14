Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Збірні України з шахів здобули золото та срібло чемпіонату Європи

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Збірні України з шахів здобули золото та срібло чемпіонату Європи
Українці вибороли дві нагороди

Чоловіча збірна України була лише дев'ятою у стартовому рейтинговому списку

Чоловіча збірна України – чемпіони Європи з шахів, жіноча команда – срібні призерки континентальної першості. Про це повідомляє «Главком». з посиланням на Base of Ukrainian Sports.

Чоловіча команда була лише дев'ятою у стартовому рейтинговому списку, і не вчиняла протягом турніру феєричних розгромів, однак стабільно здобувала мінімальні перемоги, в тому числі здолавши рейтинг-фаворитів Німеччину, Нідерланди та чинних чемпіонів Сербію.

Після єдиної поразки в передостанньому турі від Азербайджану, українці в фінальному раунді заочно показали кращий результат у матчі з Англією, і гарантували собі золото.

Переможцями головного турніру стали: Руслан Пономарьов, Андрій Волокітін, Антон Коробов, Ігор Коваленко, Ігор Самуненков.

Жіноча команда на трьох поспіль попередніх чемпіонатах Європи фінішувала четвертою, і нарешті цю серію вдалося перервати такому складу: Юлія Осьмак, Анна Ушеніна, Інна Гапоненко, Наталя Жукова, Божена Піддубна.цю серію вдалося перервати.

Українки не програли жодного матчу (+5=4-0), і здолали в тому числі збірну Польщі, яка, однак, вигравши кожен з інших 8 матчів, набрала на одне очко вище, ніж наші дівчата.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: шахи спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Урочиста церемонія нагородження переможців конкурсу Flame Awards 2025 відбулася 7 жовтня у Празі
Олімпійська академія України виграла конкурс Flame Awards 2025
10 жовтня, 10:03
У серпні 20-річну Пілато було затримано поліцією в аеропорту Сінгапуру
Чемпіонка світу з плавання була відсторонена від змагань за крадіжку парфумів в аеропорту
9 жовтня, 19:12
Українські бійці ММА здобули 16 медалей
Україна посіла перше командне місце на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА
6 жовтня, 09:47
Російське вторгнення триває, але Генеральна Асамблея МПК чомусь вирішила змінити свою позицію
МЗС і Мінмолодьспорту прокоментували повернення паралімпійських комітетів Білорусі та РФ
27 вересня, 16:40
Магучіх була визнана топспортсменкою континенту на церемонії Golden Tracks у 2024 році
Магучіх претендує на звання найкращої легкоатлетки року за версією European Athletics
26 вересня, 08:06
Кличко може очолити організацію World Boxing, яка була створена у 2023 році
Володимир Кличко балотуватиметься на посаду президента World Boxing – ЗМІ
25 вересня, 11:44
Іспанця вже дискваліфікували на два роки за пропуск трьох допінг-тестів
Призер чемпіонату світу з легкої атлетики був дискваліфікований за порушення антидопінгових правил
25 вересня, 10:11
Нейтральний атлет Харламцев має військове звання рядового Збройних сил Російської Федерації
Міжнародна федерація каное додатково перевірить нейтральність росіян: деталі
19 вересня, 10:47
Українці вдало виступили на «German Open – G2»
Українські тхеквондисти здобули шість нагород на турнірі у Німеччині
15 вересня, 12:12

Новини

Збірні України з шахів здобули золото та срібло чемпіонату Європи
Збірні України з шахів здобули золото та срібло чемпіонату Європи
Велетень став 17-м футболістом, який дебютував у збірній України за часів Реброва
Велетень став 17-м футболістом, який дебютував у збірній України за часів Реброва
Про футбол по-новому: спільний проєкт GGBET і каналу «Денис Бойко»
Про футбол по-новому: спільний проєкт GGBET і каналу «Денис Бойко»
Ястремська стартувала з перемоги на турнірі у Китаї
Ястремська стартувала з перемоги на турнірі у Китаї
Жіноча збірна України з баскетболу проведе наступні домашні матчі у Ризі
Жіноча збірна України з баскетболу проведе наступні домашні матчі у Ризі
Зять Суркіса повідомив, що легіонер «Динамо» свою першу зарплату віддав ЗСУ
Зять Суркіса повідомив, що легіонер «Динамо» свою першу зарплату віддав ЗСУ

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua