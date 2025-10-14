Збірні України з шахів здобули золото та срібло чемпіонату Європи

Чоловіча збірна України була лише дев'ятою у стартовому рейтинговому списку

Чоловіча збірна України – чемпіони Європи з шахів, жіноча команда – срібні призерки континентальної першості. Про це повідомляє «Главком». з посиланням на Base of Ukrainian Sports.

Чоловіча команда була лише дев'ятою у стартовому рейтинговому списку, і не вчиняла протягом турніру феєричних розгромів, однак стабільно здобувала мінімальні перемоги, в тому числі здолавши рейтинг-фаворитів Німеччину, Нідерланди та чинних чемпіонів Сербію.

Після єдиної поразки в передостанньому турі від Азербайджану, українці в фінальному раунді заочно показали кращий результат у матчі з Англією, і гарантували собі золото.

Переможцями головного турніру стали: Руслан Пономарьов, Андрій Волокітін, Антон Коробов, Ігор Коваленко, Ігор Самуненков.

Жіноча команда на трьох поспіль попередніх чемпіонатах Європи фінішувала четвертою, і нарешті цю серію вдалося перервати такому складу: Юлія Осьмак, Анна Ушеніна, Інна Гапоненко, Наталя Жукова, Божена Піддубна.цю серію вдалося перервати.

Українки не програли жодного матчу (+5=4-0), і здолали в тому числі збірну Польщі, яка, однак, вигравши кожен з інших 8 матчів, набрала на одне очко вище, ніж наші дівчата.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.