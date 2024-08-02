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Олімпіада-2024. Метальник молота Кохан кваліфікується до фіналу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
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Олімпіада-2024. Метальник молота Кохан кваліфікується до фіналу
Михайло Кохан виступає на своїй другій Олімпіаді
Фото: Жорстка атлетика

Український легкоатлет з другої спроби виконав кваліфікаційний норматив

Завершилася перша кваліфікація сьомого змагального дня - у метанні молота виступав Михайло Кохан. Бронзовий призер Чемпіонату Європи-2024, незважаючи на заступ у першій спробі, з другого разу таки метнув снаряд на позначку 77,42 метра, яка дозволила йому пробитися до фінальних змагань.

Боротьбу за нагороди Кохан продовжить 4 серпня о 21:30. 

Нагадаємо, що сьогодні одразу 19 представників України змагатимуться на Олімпійських Іграх-2024. Серед них буде і Олександр Хижняк, який переміг суперника з Бахмута та перебуває за крок від нагороди. 

Олімпіада-2024. Медальний залік

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Теги: легкоатлет Михайло Кохан Олімпіада

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